U Železné Rudy spadl muž ze střechy, utrpěl vážné zranění

Pětačtyřicetiletý muž v úterý odpoledne při odklízení sněhu ze střechy hotelu u Železné Rudy uklouzl a spadl. Utrpěl vážné zranění, vrtulník ho přepravil do plzeňské fakultní nemocnice. Řekl to Pavel Aubrecht z Horské služby Šumava.

Mužova manželka ihned zavolala dispečink záchranářů. "Pán měl jisticí úvaz, takže nespadl až dolů, ale asi jen dva metry na další část střechy. Problém byl v tom, že trpěl velkými bolestmi zad a stěžoval si na brnění nohou, což mohlo znamenat závažné poranění páteře," uvedl Aubrecht.

Záchranáři se pokusili zraněného pomocí sedáku a lanové techniky dostat ze střechy dolů. "Pán měl ale silné bolesti a hrozilo nebezpečí, že pokud jde skutečně o úraz páteře, jeho zdravotní stav by se mohl ještě zhoršit," řekl Aubrecht. Záchranáři tedy požádali o spolupráci hasiče. Přímo na střeše pak muže šetrně zafixovali do vakuové matrace. "Umístili jsme ho do podvěsového vaku a s hasiči pomalu vytáhli do střešního okna a pak snesli dolů před hotel," řekl záchranář. Sanitka pak muže převezla k domu horské služby, kde přistál vrtulník letecké záchranné služby.