Na šíření smrtící drogy se podílel i žák základní školy, tvrdí policie

Policie v souvislosti se sérií otrav syntetickou drogou v Moravskoslezském kraji obvinila dvanáctého muže. Na šíření smrtící látky se podle policie podílel i žák základní školy, jehož trestní stíhání ale vzhledem k věku není možné. Drogou se přiotrávilo 23 lidí, dva muži po jejím užití zemřeli. Nově obviněným je jednadvacetiletý muž z Ostravy, řekla mluvčí moravskoslezské policie Gabriela Pokorná.

Podezřelý podle policie počátkem září poskytl nebezpečnou psychotropní látku v obalech s nápisem BAKIBA dalším lidem. "Osmadvacetiletá žena po kouření této látky trpěla silnou nevolností a musela být ošetřena lékařem," uvedla policejní mluvčí. Za nedovolenou výrobu a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy může obivněný jít do vězení až na pět let.

Obvinění jsou ve věku od 17 do 47 let. Převážné většině z nich hrozí právě pětileté vězení. Až na 18 let ale může být odsouzen šestatřicetiletý muž. Podle informací ČTK jde o bezdomovce, jenž drogu konzumoval s dvaatřicetiletým mužem, který po jejím požití zemřel. Druhý z bezdomovců byl nejprve hospitalizován, protože měl rovněž zdravotní problémy. V pátek ho Okresní soud v Ostravě poslal do vazby. Kromě bezdomovce po požití drogy zemřel i pětačtyřicetiletý muž na Opavsku. Policie na něj přišla při dohledávání podezřelých případů úmrtí, které by s kauzou mohly souviset.

Nebezpečná droga může vypadat jako sušená rostlinná hmota podobající se nadrcenému konopí nebo rostlinnému koření. Substance se ale mohou vyskytovat též v krystalické podobě a mohou být zaměňovány za drogy jako metamfetamin či extáze. Výrazné zdravotní problémy způsobuje především v kombinaci s alkoholem.