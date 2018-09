Vzdělávání za mřížemi. Do školy šli i někteří vězni ve Valdicích

V nejtěžší české věznici ve Valdicích na Jičínsku zahájilo nový školní rok ve vězeňském středním odborném učilišti téměř 160 vězňů. Představuje to přibližně 15 procent ze zhruba 1100 valdických vězňů. Novinářům to ve Valdicích řekli představitelé věznice a Vězeňské služby ČR.

Zhruba 65 vězňů se ve třech třídách vzdělává v učebním oboru obráběč kovů. Dalších více než 90 vězňů chodí do různých kurzů, například na svářeče, malíře či knihaře. "Vězni u nás získají vzdělání jako na každé jiné civilní škole, vyučování je podle stejných osnov. Z výučního listu není patrné, že jej získali ve vězeňské škole," řekl vedoucí školy Zdeněk Bartoň.

Valdické školské středisko je jakousi věznicí ve věznici. Vězni po celou dobu školy žijí v celách, které jsou v budově školského střediska a přímo sousedí s učebnami pro výuku všeobecných a odborných předmětů. Jen dílny odborného výcviku jsou v nedaleké budově. Výuku mají na starosti čtyři učitelé a dva mistři odborného výcviku.

Motivace vězňů k výuce je podle Bartoně různá, ale řada z nich si podle něj uvědomuje, že se získáním výučního listu připravují na jednodušší přechod do civilního života po propuštění. Kromě oboru obráběč kovů mají vězni zájem o počítačové kurzy, kurz knihaře a obrábění na CNC strojích. Vězeň Martin, odsouzený na 19 let, novinářům řekl, že do školy se přihlásil pro zpestření, aby zahnal nudu. "Začalo mě to ale bavit, chtěl bych do kurzu na CNC stroje a naučit se programovat. U oboru bych chtěl zůstat," řekl.

Po absolvování školy nebo kurzu vězni většinou nacházejí uplatnění v údržbářských provozech věznice, v různých zámečnických dílnách. Mohou také pracovat ve výrobních provozech, které věznice nabízejí. Například ve Valdicích mohou ve strojírenském provozu opracovávat litinové odlitky. "Další prací ve věznici dál získávají praxi," řekl Bartoň.

Dlouhá tradice

Vězni se ve Valdicích mohou vzdělávat od roku 1983. Od té doby získalo výuční list asi 600 odsouzených, dalších více než 4 tisíc vězňů prošlo různými kurzy. Průměrný věk žáka učiliště či účastníka kurzu se pohybuje kolem 40 let. "Jednou z podmínek pro přijetí do školy je ukončené základní vzdělání. To má drtivá většina žáků školy," uvedl Bartoň.

Podle ředitele valdické věznice Jiřího Macha si vězeň absolvováním školy zvýší kvalifikaci, kterou uplatní nejen ve věznici, ale i po výkonu trestu. "Výkon trestu tak může strávit plnohodnotným způsobem, nejenom na kavalci," řekl.

Valdické školské středisko patří pod Střední odborné učiliště Vězeňské služby ČR se sídlem v Praze. "Učiliště má celkem deset středisek a nabízí sedm učebních oborů. V letošním školním roce má 1 tisíc žáků," uvedl náměstek generálního ředitele Vězeňské služby ČR Simon Michailidis. Dodal, že možnost vzdělání je "velikou pomocí pro ty, kteří ji opravdu hledají a snaží se najít uplatnění jako poctiví občané". V českých věznicích je nyní asi 22 tisíc odsouzených a vazebně stíhaných.