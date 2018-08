Za brutální útok na pošťačku půjde agresor na 15 let do vězení

Jindřicha Miřetinského, který čelí obžalobě z pokusu o vraždu pošťačky v Mladé Boleslavi, potrestal Krajský soud v Praze 15 lety vězení. Muž odmítá, že by chtěl ženu zabít. Tvrdí, že se doručovatelka, se kterou měl dříve vztah, při souboji o kabelu s penězi nabodla na nůž. Rozsudek není pravomocný.

"Událost, jak ji popsal obžalovaný, nemá oporu v dalších důkazech, jednoznačně ji vyvrátila například výpověď poškozené," uvedla předsedkyně trestního senátu Iva Říhová. Výpověď napadené ženy naopak důkazy podporují, za pravděpodobnější ji označila i znalkyně, uvedla Říhová. Napadené má Miřetinský podle nepravomocného rozsudku také jako náhradu majetkové i nemajetkové újmy zaplatit asi 100 tisíc korun.

K útoku podle obžaloby došlo 16. února v Jičínské ulici dopoledne, ve vchodu jednoho z domů. Na napadení se čtyřiapadesátiletý stánkař podle státního zástupce Tomáše Milce připravoval.

Ke své známé přistoupil Miřetinský podle obžaloby zezadu, v ruce přitom držel ostrý podlouhlý předmět. Zatímco útočník tvrdí, že šlo o nůž, napadená žena i znalkyně mluvily o šroubováku. Pošťačku Miřetinský pobodal v obličeji a na krku, poté jí ukradl peněženku, ve které bylo 68 tisíc korun.

Ženu zachránila svědkyně, která se útočníka pokusila vytlačit ven z domu. Muž pak utekl, převlékl se, a oblečení, které měl na sobě, zabalil a vhodil do říčky Klenice. Miřetínského dopadla policie asi po dvou hodinách. Předmět, kterým Miřetinský podle obžaloby útočil, nalezen nebyl.

Miřetinský u soudu odmítl vypovídat, v přípravném řízení ale uvedl, že ženu zabít nechtěl. S napadenou měl dříve vztah, dál se podle jeho slov potkávali. Jednou ho prý napadlo, že by se ženou předstírali, že jí někdo ukradl pracovní tašku, a o peníze v ní by se rozdělili. V den útoku na ženu počkal u domu, kde roznášela poštu. Když dávala dopisy do schránek, zeptal se jí, jestli nechce "udělat podvod s penězma", Ona odmítla, i tak ale vytáhl nůž. "Říkal jsem jí, že se jí nic nestane," uvedl Miřetinský.

Se ženou se pak podle svých slov o tašku začal přetahovat. "V tu chvíli se začala strašně bránit. Já jsem přitvrdil, chtěl jsem jí kabelu vytrhnout ještě větší silou, a jak tu kabelu přitahovala k sobě, tak se krkem nabodla na nůž, a to asi čtyřikrát. Já jsem jí úmyslně nožem nebodl," řekl. Pak prý odešel, na místo se ale po chvíli vrátil. Chtěl se ujistit, že je žena v pořádku. Na chodbě domu ale už v tu chvíli byla další žena, vzal proto tašku s penězi a utekl.

Náhodu soudkyně vyloučila

Soudkyně v odůvodnění odsuzujícího rozsudku odmítla, že by šlo o náhodná zranění. "Je to nepochybné z lokace těch ran," řekla Říhová. Připomněla, že měl muž útok připravený, navíc ženu bodal opakovaně do hlavy a krku. "Soud nepochybuje o tom, že útok byl veden s cílem poškozenou usmrtit," doplnila Říhová.

To, že by se žena nabodla na zbraň sama, vyloučila i znalkyně. "Ve své praxi jsem se s ničím takovým nesetkala," řekla lékařka. Podle vzhledu ran je navíc podle ní nepravděpodobné, že by muž útočil nožem, jak tvrdí. Podle ní šlo spíše o šroubovák, který zmínila napadená žena.

Poškozená uvedla, že ji Miřetinský delší dobu sledoval. "Měl mě pořád v hledáčku," řekla. Muž na ni čekával při pochůzkách, psal jí různé sms zprávy.

V den napadení podle ženy čekal před vchodem domu, vešel s ní dovnitř. Stále na ni mluvil, pak prý najednou zasyčel a zaútočil. "Řekl něco ve stylu: jak chceš, pak mě chytil," popsala napadená. Když ji bodnul, začala křičet o pomoc, muž ji ale bil násadou šroubováku do hlavy. Po chvíli útočník utekl, pak se ale vrátil a vzal ženě tašku s penězi. To potvrdila i svědkyně, která u soudu také vypovídala.