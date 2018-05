Záchranáři vyjeli na místo, kde měl ležet člověk. Našli jen kaluž

Záchranná služba v Hradci Králové řešila ve středu velmi kuriózní výjezd. I včetně lékaře a za asistence dvou vozů policie ČR dojela k chodníku na jedné z královéhradeckých ulic, kde dostali tip od volající osoby, že na zemi leží nehybně člověk. Když na místo přijeli, nestačili se divit. Místo člověka našli jen kaluž.

"Volající viděl osobu pouze z balkonu a nebyl ochoten sejít a prověřit zdravotní stav osoby a případně začít s poskytováním pomoci dle rad operátorky. Takovýto, byť možná zdánlivě úsměvný výjezd (zřejmě i v dobré víře volajícího) stojí daňové poplatníky desítky tisíc korun," stojí v prohlášení na facebookové stránce záchranné služby.

Úsměvná situace, která se na první pohled mohla zdát vážná, vyvolala pod příspěvkem řadu humorných komentářů. "Po úspěšné resuscitaci se našim záchranářům povedlo sněhuláka vrátit do plnohodnotného života...," zavtipkoval uživatel Petr Ondroušek. "Týpek se prostě rozpustil na chodníku, jelikož lidské tělo je složeno z větší části z vody," přidal se David Zelený.

Někdo ale narážel na poznámku, že výjezd stál daňové poplatníky desítky tisíc korun. "To, že to stojí desítky tisíc, je sporné, protože k takovým částkám se lze dopočítat obvykle jedině tak, že by v případě nevýjezdu všichni zúčastnění členové Integrovaného záchranného systému seděli doma a nepobírali mzdu. Horší je, že záchranné složky jsou podinvestované, nemají dost lidí, a tak mohla tahle švanda skutečně někoho stát život," poznamenal Miloslav Adamec.

"Není to sporné. Záchranáři nejsou placení od výjezdů, to na plat nemá žádný vliv. Dostanou stejnou částku, i kdyby celý den seděli na zadku, a stejnou částku, když se celý den nezastaví. Ale zrovna tenhle výjezd je ztrátový pro Zdravotnickou záchrannou službu, protože jí to nikdo neproplatí. Výjezdy jim proplácí pojišťovna a tenhle výjezd záchranné službě nikdo nikdy nezaplatí, takže je to spíš plýtvání peněz záchranné služby než nás daňových poplatníků," kontrovala pod komentářem Adamce jiná uživatelka, Petra Morávková.