Zlý komentář u snímku dětí? Trest platí, rozhodl soud

Podmíněný trest a pokuta, kterou tachovská soudkyně Michaela Řezníčková vyměřila 10. září za nenávistný komentář na internetu pod fotografií dětí z teplické školy, je pravomocný. Šestadvacetileté ženě z Tachovska soudkyně trestním příkazem, tedy bez soudního projednávání věci, vyměřila pokutu 20 tisíc korun a osmiměsíční trest se zkušební lhůtou 18 měsíců. Pokud by pokutu nezaplatila, náhradní trest je dvouměsíční vězení. Žena i žalobce verdikt přijali. Rozhodnutí nabylo právní moci 20. září, řekla Řezníčková. O případu informoval web České televize.

Žena čelila obžalobě z násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci a z podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod. Hrozil jí za to až tříletý trest. Řezníčková ženu nakonec uznala vinou pouze z podněcování k nenávisti, protože její komentář nebyl určen přímo dětem a rodičům, ale pouze skupině diskutujících na jedné stránce. Pro podmíněný trest se rozhodla jednak kvůli dosavadní bezúhonnosti ženy a také díky jejímu přístupu. "Od začátku jejího kontaktu s orgány činnými v trestním řízení svého jednání litovala," uvedla soudkyně. Trest by měl podle ní varovat ostatní lidi před podobným chováním v internetových diskusích.

Fotku prvňáčků teplické základní školy Plynárenská, kterou navštěvují arabské, vietnamské a romské děti, zveřejnil loni na podzim místní Deník v tištěném vydání i na webu jako součást seriálu snímků prvňáků z různých škol. Fotku začali lidé sdílet na sociálních sítích, někteří začali děti označovat například za malé sebevražedné atentátníky či navrhovali v souvislosti s tím, že škola sídlí v Plynárenské ulici, posílat děti do plynu. Výhrůžky směřovaly i proti učitelům a vedení školy. Původně policie případ ženy z Tachovska odložila. Pak se ale do věci vložil nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Na základě jeho námitek se věc vrátila do přípravného řízení a vyústila podáním obžaloby.

V kauze nenávistných komentářů policie podle ČT již dříve obvinila z rasově motivovaného přečinu muže z Frýdecko-Místecka. Státní zástupce ale toto stíhání podmíněně zastavil. Pokud se obviněný ve stanovené zkušební době nedopustí trestného činu ani přestupku, stíhání skončí. V opačném případě ho budou kriminalisté dále vyšetřovat.