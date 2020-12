Kriminalisté navrhli obžalovat muže z vraždy cyklistky v Olomouci

Olomoučtí kriminalisté navrhli obžalovat sedmačtyřicetiletého muže z dubnové brutální vraždy cyklistky na okraji Olomouce. Recidivistu, který má na kontě řadu trestných činů včetně násilných, zadrželi policisté několik hodin po činu. Vyšetřování vraždy ukončili v těchto dnech a spis předali žalobci, řekl v úterý krajský policejní mluvčí Libor Hejtman.

Tělo pohřešované ženy bylo nalezeno 15. dubna u polní cesty v olomoucké místní části Chválkovice. Do pátrání po nebezpečném pachateli se zapojilo pět desítek kriminalistů, přes 60 policistů odboru pořádkové služby, kynologové se služebními psy a specialisté z odboru kriminalistické techniky a expertíz. Podezřelý muž byl dopaden do 36 hodin. "Obviněný muž zůstává nadále ve vazbě a hrozí mu trest odnětí svobody na 15 až 20 let nebo výjimečný trest," uvedl policejní mluvčí.

Žena podle policistů jela po polní cestě v okrajové části Olomouce za svým známým. Poté, co se v domluveném čase nevrátila, nahlásila ji rodina jako pohřešovanou. Příbuzní nejprve našli její kolo, mrtvou cyklistku poté policisté našli ležet několik stovek metrů od polní cesty. Při vyšetřování vyšlo najevo, že si oběť vrah náhodně vytipoval, neměl k ní žádný vztah.

Podezřelý muž byl v minulosti odsouzen pro násilnou i majetkovou trestnou činnost, z vězení se naposledy vrátil jen několik měsíců před vraždou, v lednu tohoto roku. Podobného činu se přitom podle tisku dopustil již před 14 lety, kdy brutálně napadl a znásilnil jinou mladou ženu na předměstí Olomouce.