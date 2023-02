Kriminalisté navrhli obžalovat seniora z pokusu o vraždu v olomoucké herně

Kriminalisté ukončili vyšetřování střelby na pracovnici v olomoucké herně a navrhli obžalovat z pokusu o vraždu dvaasedmdesátiletého muže. Ve středu o tom informoval mluvčí krajské policie Libor Hejtman. Případ se stal loni 20. května, důchodce podle policistů sedmapadesátiletou ženu střelil pistolí do hlavy. Útok přežila, ale s trvalými následky. Podle policie je obviněný recidivistou, 48 let ze svého života strávil ve vězení, kde si mimo jiné odpykal také 21 let za vraždu spoluvězně. Zadržen byl tři hodiny po přepadení na vlakovém nádraží, od té doby je ve vazbě.

"Krajskému státnímu zástupci předali kriminalisté spis s návrhem na podání obžaloby na dvaasedmdesátiletého muže, kterému hrozí trest odnětí svobody na 15 až 20 let nebo výjimečný trest," uvedl policejní mluvčí. Pokud bude obžaloba podána, případem se bude zabývat olomoucký krajský soud.

Nebezpečný recidivista podle kriminalistů nejprve dění v herně na Masarykově třídě nějakou dobu sledoval z ulice a vyčkával, až z podniku odejde poslední zákazník. "Poté vstoupil dovnitř a revolverem zamířil na obsluhu. Požadoval vydání peněz, jinak hrozil použitím zbraně," uvedl již dříve šéf olomoucké kriminálky Jan Lisický. Žena mu peníze odmítla vydat, pachatel poté podle něj cíleně a chladnokrevně vystřelil a ženu zasáhl do hlavy. Při útěku z herny senior střelnou zbraň zahodil, kriminalisté ji poté našli. Pachatel v herně nic neukradl.

Těžce zraněnou ženu našel o několik desítek minut později příchozí návštěvník ležet v bezvědomí na zemi za barovým pultem. Podle mluvčí záchranné služby Lucie Mikiskové byla žena s těžkým poraněním hlavy a v bezvědomí převedena na umělou plicní ventilaci a převezena na urgentní příjem.

Obviněný senior byl podle Lisického v roce 1983 odsouzen za vraždu na 21 let vězení, při předchozím výkonu trestu v Leopoldově ubil kladivem svého spoluvězně. Naposledy recidivista stanul před soudem v roce 2012, kdy si vyslechl pětiletý trest vězení. Muž měl trvalé bydliště v Přerově, žil ovšem na ubytovně v jiném městě. Po zadržení se přiznal pouze ke střelbě a dění v herně popisoval kriminalistům jinak. Mezi důkazy jsou i kamerové záznamy z herny.