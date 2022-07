Kriminalisté zadrželi zloděje, který vykrádal domy ve Zlíně, je ve vazbě

Kriminalisté zadrželi šestačtyřicetiletého recidivistu, který vykrádal domy ve Zlíně. Muž se podle nich ke krádežím přiznal. Policisté ho obvinili z porušování domovní svobody, neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a krádeže, kterých se podle jejich zjištění dopustil v 16 případech od poloviny letošního května do 21. července. V případě odsouzení hrozí šestadvacetkrát soudně trestanému muži ze Zlína až tříleté vězení, uvedla v pondělní tiskové zprávě policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

"Krátce po poslední krádeži recidivistu v parku v centru Zlína kriminalisté zadrželi a převezli ho do policejní cely. V jeho společnosti zadrželi také třiatřicetiletého muže, na kterého byl vydán příkaz k dodání do věznice," uvedla mluvčí. Soud šestačtyřicetiletého recidivistu následně poslal do vazby.

Muž podle zjištění policie kradl v rodinných domech, kancelářích firem nebo šatnách, na některá místa se vracel opakovaně. "Nahrávalo mu letní počasí. Využíval otevřených dveří, oken, vrat garáží nebo vstupů na terasy. Proto při vloupání nezpůsobil téměř žádné poškození majetku. Škoda, kterou způsobil odcizením nářadí, šperků, kabelek, batohů, peněženek s penězi či platebními kartami, činí téměř 100 tisíc korun," uvedla Kozumplíková.

Recidivista se podle policie ke svému jednání přiznal a popsal, jak k jednotlivým krádežím došlo. "Z posledního výkonu trestu ho propustili koncem dubna, pár dní poté už se vloupal do garáže rodinného domu ve Zlíně, odkud odcizil doklady, peníze a mobilní telefon. Poté už v krádežích pokračoval nepřetržitě až do doby, než ho zadrželi kriminalisté," doplnila mluvčí.