Krize autoprůmyslu: Vondra kritizuje Green Deal, Farský chce levné elektromobily

Automobilový průmysl v Evropské unii je v krizi, shodli se během dnešní debaty v Evropském parlamentu europoslanci napříč všemi stranami a politickými skupinami. Na řešení toho, jak obnovit konkurenceschopnost evropských výrobců, mají ale odlišné názory. Podle českého europoslance Alexandra Vondry (ODS) z frakce Evropských konzervativců a reformistů (ECR) je potřeba okamžitě revidovat Green Deal, tedy Zelenou dohodu pro Evropu, a zrušit zákaz spalovacích motorů, který EU naplánovala na rok 2035. Europoslanec Jan Farský (STAN) z frakce Evropské lidové strany (EPP) naopak vidí řešení ve větší dostupnosti levných evropských elektromobilů.

Evropský automobilový průmysl prochází krizí vyvolanou přechodem na nízkouhlíkové technologie, zhoršením dodavatelských řetězců, zvýšenou konkurencí z Asie a rovněž poklesem poptávky po elektrických modelech.

"To, čeho jsme nyní svědky, není transformace automobilového průmyslu v Evropě, ale jeho řízená likvidace. Likvidace pod hlavičkou Green Dealu a pod taktovkou Evropské komise," uvedl během rozpravy Vondra. Výrobci automobilů podle něj před drahými energiemi a "šílenými regulacemi" odcházejí do Ameriky, Číny a Indie. "Miliony zaměstnanců jsou a budou na dlažbě. Cla tady nepomohou, jen všechno dál zdraží," dodal český europoslanec.

Europoslanci se vyjadřovali i k takzvaným flotilovým emisím. V roce 2025 by se totiž pro automobilky v EU měla snížit jejich povolená hranice. Konkrétně jde o to, že současná hodnota emisí 116 g/km, platná od roku 2020, se sníží na 93,6 g/km. A i když se automobilky snaží postupně průměrné emise všech prodaných vozů snižovat, pro některé bude nemožné limity splnit, což povede k obrovským pokutám. Ty se budou vypočítávat na základě 95 eur za každý gram nad limitem u každého prodaného vozu.

Když něco nefunguje, je potřeba to podle Vondry změnit. Proto je nyní třeba revidovat Green Deal a rychle odložit pokuty, které "mají nabíhat příští rok a jsou pro autoprůmysl likvidační".

"Občané chtějí dostupná čistá auta, to je jednoduchá politická realita, na kterou mnozí od politiků po výrobce zapomínají a ignorují to," prohlásil český europoslanec Farský. Evropa by se podle něj měla zaměřit na inovace. "Naše ekonomika zůstala pozadu, když firmy přenášely produkci do Číny, převedly tam svoje know-how a čínští výrobci jsou teď před námi, předběhli Evropu," dodal Farský. Změna pravidel, která měla platit od příštího roku, ale podle něj není řešením. "Naše společnost závisí na tom, abychom respektovali pravidla, nepotřebujeme je ohýbat. Potřebujeme dostupné evropské elektromobily, bez nich bude Evropa zaplavená levnými čínskými importy," dodal.

Jeho německý kolega ze stejné frakce Dennis Radtke uvedl, že problematiku cenové dostupnosti elektromobility zmiňoval již v minulosti a zdůrazňoval, že je potřeba mít levná elektroauta, jinak "budeme nahrávat populistům a extremistům". "To se teď stává realitou," dodal Radtke.

Europoslanci zmiňovali nejrůznější problémy, kterým automobilový průmysl v současné době čelí a které mohou vést i k zavírání některých továren. Podle některých je přechod na elektromobilitu "příliš krátký a příliš brutální", jiní zmiňovali potřebu podpořit nejen zaměstnance v automobilovém průmyslu, ale rovněž podpořit konkurenceschopnost Evropské unie.

Podle španělské lidovecké europoslankyně Susany Solísové Pérezové je automobilový sektor ve špatném stavu i kvůli tomu, že Evropské unii chybí "komplexní vize a hovoříme i o ztrátě technologické suverenity". Dva nejdůležitější produkty, kterými jsou baterie a čipy do automobilů, se totiž nevyrábí v Evropě. "Pokuty nejsou řešení," dodala europoslankyně s tím, že Evropská komise by měla provést revizi své politiky s cílem rovněž zjistit, jak je to s dostupností evropských elektromobilů pro běžné občany.

"Zelená dohoda poškozuje evropský průmysl. Automobilový průmysl je v nejhorším stavu v historii," prohlásil český europoslanec Filip Turek (Přísaha a Motoristé) z frakce Patriotů pro Evropu. Flotilové emise podle něj zabíjejí náš průmysl. "Hrozí nám, že zaplatíme v pokutách 15 miliard eur jen proto, že lidé nechtějí kupovat elektroauta," dodal.

Podle jeho kolegyně ze stejné frakce Kláry Dostálové (hnutí ANO) se "bruselské sny mění v noční můry pro naše výrobce". "Infrastruktura je nedostatečná, poptávka po elektromobilech stagnuje a elektrická vozidla zůstávají luxusem, který si většina nejen českých domácností nemůže dovolit," uvedla česká europoslankyně. Jak dodala, Evropská unie potřebuje řešení, které "udrží motory v chodu, nejen ekologicky, ale i ekonomicky". "Je nutné zrušit nařízení, které počítá od roku 2035 se zákazem pro auta se spalovacími motory a zastavit nesmyslné ambice Evropské komise cokoliv zakazovat či přikazovat," doplnila Dostálová.

Český europoslanec Ondřej Krutílek (ODS) z konzervativní frakce ECR rovněž zkritizoval Evropskou komisi za to, že "za potlesku socialistů a zelených systematicky utahovala šrouby". "Všechno se vsadilo na jednu kartu - elektrifikaci. Automobilový průmysl se musí potýkat s čím dál komplexnější a nepředvídatelnou regulací a nerealistickými požadavky na emise," uvedl europoslanec. "Je potřeba se zastavit a důkladně přehodnotit dosavadní směr. Komise by měla jednat okamžitě," dodal.