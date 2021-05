Krkonoše se chystají na spuštění lanovek, první se rozjede v Peci

Provozovatelé lanovek ve východních Krkonoších se chystají na jejich spuštění. První začne fungovat v Peci pod Sněžkou, a to kabinová lanová dráha na Sněžku. Řekli to zástupci provozovatelů lanovek. Vláda rozhodla o tom, že lanovky mohou obnovit provoz od 10. května společně s maloobchodem a dalšími službami. Epidemie koronaviru v ČR nyní slábne.

Kabinová lanová dráha z Pece pod Sněžkou přes Růžovou horu na nejvyšší horu ČR by měla svézt první turisty po nucené pauze kvůli pandemii koronaviru ve středu 12. května. Lanovka na Sněžku jezdí v závislosti na počasí, může být v provozu do rychlosti větru 60 km/h. Dospělí za jízdu až na vrchol zaplatí 230 korun, zpáteční jízdenka je za 430 korun. Lanovka bude v provozu od 8:00 do 19:00, více informací je na webu.

"Letní provoz zahájíme ve středu 12. května včetně okének v bistru Pec a Sněžka," uvedl zástupce vedoucího provozu lanovky Jiří Martinec.

Kabinovou lanovku, která patří městu Pec pod Sněžkou, tvoří dva úseky, a to Pec - Růžová hora a Růžová hora - Sněžka. Z hlediska převýšení je v Česku nejextrémnější kabinovou lanovku. Převýšení lanové dráhy z dolní stanice v Peci do horní stanice na Sněžce je přes 700 metrů.

V největším krkonošském středisku ve Špindlerově Mlýně chystají zatím víkendový provoz sedačkové lanovky na Medvědín od pátku 14. května, uvedl provozovatel na webu.

Od soboty 15. května se přidá kabinová lanovka z Janských Lázní na Černou horu ve SkiResortu Černá hora - Pec. Na Černé hoře bude ve dnech provozu lanovky otevřené výdejní okénko Fordbaru. "Kabinková lanovka Černohorský Express začne jezdit v sobotu 15. května. V květnu počítáme s víkendovým provozem. Od června by tato lanovka měla vyvézt návštěvníky z Janských Lázní již denně," uvedla mluvčí SkiResortu Zina Plchová.

Sedačková lanovka Portášky ve Velké Úpě začne jezdit ve víkendovém režimu od soboty 22. května. O sobotách a nedělích bude v provozu i v červnu.

"Rovněž Herní krajina Pecka se pro návštěvníky otevře až v sobotu 22. května. Některé herní prvky jsou totiž stále pod sněhem," uvedla Plchová.

Sníh v Krkonoších kvůli chladnému jaru odtává jen pozvolna, na hřebenech tak zůstává 70 až 110 centimetrů sněhu. Za posledních 24 hodin napadlo v nejvyšších partiích hor za silného jihozápadního větru ještě okolo pěti centimetrů sněhu. V Krkonoších platí první stupeň lavinového nebezpečí z pětibodové stupnice. V pátek by se teploty na hřebenech Krkonoš měly pohybovat kolem nuly.

"Na jižních svazích je sníh pouze ve žlabech, závětrných místech a odtrhových zónách. Jižní úbočí Kozích hřbetů a Sněžky jsou téměř beze sněhu. Na severních svazích je souvislá sněhová pokrývka," uvedl Robert Dlouhý z Horské služby Krkonoše.

Na hřebenové Luční boudě v nadmořské výšce 1415 metrů byla ráno silná mlha, teplota těsně pod nulou a v okolí zhruba metr sněhu, uvedla na webu horská služba.