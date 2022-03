Kroky kabinetu rostoucí ceny pohonných hmot pro občany podle Babiše neřeší

Středeční rozhodnutí vlády o zrušení povinného přimíchávání biosložky do pohonných hmot znamená podporu režimu ruského prezidenta Vladimira Putina a dodatečný nákup 690 tisíc tun ropy z Ruska. Na dnešní tiskové konferenci po jednání stínové vlády hnutí ANO to řekl bývalý premiér Andrej Babiš. Opatření je nedostatečné i podle opozičního hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD). Rostoucí ceny pohonných hmot podle něj kroky kabinetu Spolu a Pirátů se STAN neřeší.

Vláda v reakci na růst cen pohonných hmot v souvislosti s válkou na Ukrajině rozhodla o zrušení povinného přimíchávání biosložky do pohonných hmot a o zrušení silniční daně pro osobní automobily, dodávky a nákladní auta do 12 tun.

Částečné zrušení silniční daně sníží její výnos o zhruba 4,2 miliardy korun ročně. Loni stát získal na silniční dani 5,43 miliardy korun, předloni to bylo 5,96 miliardy korun. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) uvedl, že zrušení povinnosti přimíchávání biosložky do nafty i zrušení silniční daně je trvalé.

"Zrušení přimíchávání biopaliv znamená podporu Putinova režimu. Znamená to dodatečný nákup 690 tisíc tun ropy od Putina, který vraždí lidi na Ukrajině. Znamená to 14 miliard pro Putinův režim," řekl Babiš. "Toto rozhodnutí znamená dodatečný příjem pro Unipetrol, Čepro a další distributory a občané na pumpách nedostanou nic," dodal. Zrušení silniční daně podle Babiše pomůže jen vybraným podnikatelům.

Největším výrobcem biopaliv v Česku je lovosická firma Preol, která patří do skupiny Agrofert ze svěřenských fondů bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO). Spolu s dalším podnikem z holdingu Agrofert, společností Primagra z Milína na Příbramsku, má na dodávkách biosložek pro státního distributora paliv Čepro dlouhodobě zhruba poloviční podíl.

Zrušení povinného přimíchávání biosložky do pohonných hmot zlevní paliva asi pouze o korunu na litr, sdělil ve středu šéf SPD Tomio Okamura. "Je to totální výsměch všem občanům do obličeje," doplnil ve čtvrtek šéf SPD. Kabinet podle něj selhal a brzy to bude zřejmé. "SPD dlouhodobě navrhuje plošné snížení DPH a zastropování cen pohonných hmot a energií," uvedl.

Vládní opatření ohledně pohonných hmot kritizoval i generální tajemník sdružení Česmad Bohemia Vojtěch Hromíř a označil je za nedostatečné.

Přimíchávání biosložek do pohonných hmot bylo zavedeno v roce 2007 pro naftu, o dva roky později se zavedlo i pro benzin. Dodavatelé pohonných hmot musejí nyní přimíchávat povinně alespoň 4,1 procenta biosložky do benzinu a šest procent do nafty.

Ceny pohonných hmot v Česku dál zvyšují svá maxima. Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 stojí průměrně 46,64 Kč, litr dieselu už je za více než 49 korun. Od minulé středy benzin zdražil o více než sedm korun, nafta dokonce o více než deset Kč. Vyplývá to z dat společnosti CCS, která průměrné ceny paliv sleduje od začátku roku 2005. Ceny paliv rostou v důsledku ruské invaze na Ukrajinu.