Kroužky pro děti? Vede sport, na vzestupu jsou nové technologie

S blížícím se koncem prázdnin nastává kromě příprav na vyučování také náročné období hledání mimoškolních aktivit. Jak ale vybrat z nekonečného množství tu správnou? Bude to dítě skutečně bavit? A není to příliš finančně náročné? Nejen na tyto otázky odpověděla v rozhovoru pro on-line deník TÝDEN.CZ zakladatelka společnosti Kroužky Marie Vraná Růžička, která se oboru věnuje více než dvacet let. Mimo jiné také prozradila, co děti zajímá nejvíce a jak přistupuje k jejich hodnocení.

Jak poznám, na který kroužek se mé dítě hodí, když ono samotné nemá preference?

Na začátku je nejdůležitější si s dítětem popovídat. Samotný rodič ale vidí, že je jeho dítě sportovně nadané nebo naopak spíše umělecky a bude ho bavit například zpěv. Dobré je také přijít na ukázkovou hodinu a podle toho se rozhodnout, jestli si bude rozumět s lektorem. Zároveň máme na webu (krouzky.cz) test pro rodiče, který může pomoci správně nasměrovat.

Které kroužky jsou v současné době ty nejoblíbenější?

Vědecké pokusy, lego robotika, elektro kroužek a angličtina. V současné době děti tíhnou k elektronice a novým technologiím, což je skvělé, protože se tak vyvíjí celý svět, a i v zájmové činnosti na to reagujeme.

To jsou spíše edukativní kroužky. Co ty ostatní?

Nesmrtelný je rozhodně sport a je to tak správně. V kroužku sportmaniak se dítě za jedno pololetí seznámí s pěti sportovními disciplínami. Dále jsou velmi oblíbené bojové sporty a sebeobrana nebo také florbal. V prosinci nás čeká velký celorepublikový floorbalový turnaj, který proběhne v Brně, kde se potkají děti ze základních škol z celé České republiky. Máme také taneční kroužky, velmi populární je aerobik, moderní tanec, hip-hop a v mateřských školkách probíhají tanečky. Mezi uměleckými a tvořivými kroužky je velmi oblíbená keramika nebo tvořivý výtvarný kroužek. Součástí jsou také hudební nástroje, přičemž nejoblíbenější je stále flétna.

Jde o to, aby mělo dítě kde trávit čas po škole? Nebo se mohou skutečně něco naučit?

Rozhodně se něco naučí. Máme velkou výhodu v tom, že to celé můžeme uchopit trochu inovativněji než klasický školský systém. My to nebereme tak, že se všichni musí naučit všechno stejně a všechno "na jedničku". Každé dítě má jinde startovací čáru a prostřednictví našich lektorů ji posouvá. Uvedu příklad s kroužkem zálesáctví. Můžeme tam mít dítě, které je uzavřenější, introvertnější, tak je skvělé, když jej náš lektor inspiruje k pozorování a ochraně přírody, to úplně stačí, ale aktivnější dítě v tomtéž kroužku se naučí postavit stan, morseovku, vázání uzlů, sbalit batoh na dlouhou túru, rozdělat oheň a podobně. Navíc děti vedeme k sebehodnocení, na konci každé lekce se jich ptáme, co se dnes naučily, co se nového dozvěděli, v čem se zdokonalily a na čem chtějí ještě příště pracovat. Naštěstí provázíme děti zájmovým vzděláváním a naši lektoři děti nehodnotí jako ve škole

Jakým způsobem vybíráte jednotlivé lektory?

Náš tým lektorů doplňujeme celoročně a po celé republice. Máme poměrně rozsáhlé přijímací řízení. Prověřujeme odbornou způsobilost, zájemci musí projít psychologickým testem a zároveň přihlížíme k referencím. Ideální je, když má lektor pedagogické vzdělání, v opačném případě si je sami dovzděláváme akreditovaným školením na pedagoga volného času. Úspěšným uchazečům o pozici lektora se dále věnují naši odborní metodici, formou odborných školení, supervizí a hospitacemi. Po celém Česku působí náš tým 600 lektorů.

Kolik stojí průměrně kroužek?

Cena našich kroužků se pohybuje většinou kolem tisíce korun za pololetí. Záleží na tom, zda jsou k dané aktivitě potřeba nějaké pomůcky, cena se tak liší podle výše nájemného v dané partnerské škole.

Mají šanci také děti, jejichž rodiče mají omezené finanční možnosti?

Když se nám ozve maminka samoživitelka, která má dítěti problém zaplatit kroužek, tak se můžeme domluvit i na nějakých splátkách anebo úplně zadarmo. Na naše tábory také jezdí zdarma děti ze sociálně slabších rodin a dětských domovů.

Jaké máte plány do budoucna?

Máme velkou novinku Chovatelský kroužek! Za dětmi přímo do školy budou docházet s různými zvířátky jejich chovatelé, a děti se budou učit, jak se správně starat o zvíře, které si chtějí pořídit. Předem si tak mohou uvědomit, co ta péče obnáší a zda na ni mají čas. Aby potom nedocházelo k tomu, že pejsci končí v útulcích. Potom budeme dělat ještě workshopy, kde to bude o prevenci aby to nebylo pouze o tom chtít zvířátko a neuvědomovat si zodpovědnost. Máme na to sponzora, takže to bude pro děti zdarma. Pilotně to začíná v Praze a za rok se mohou těšit "malí chovatelé" z dalších měst.