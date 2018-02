Kšefty s vrahy. Trička s Hitlerem či Kajínkem sypou miliony

Byznys nezná hranice. Ani morální. K mání je třeba tričko s Adolfem Hitlerem, Reinhardem Heydrichem nebo hrnek se Saddámem Husajnem či omilostněným dvojnásobným vrahem Jiřím Kajínkem. Stačí jen vědět, který obchod navštívit.

Jde jen o etický problém, nebo také o porušení zákona? Je to zhruba rok, co vydavatelství Naše vojsko začalo nabízet trička a hrnky s nacistickými a komunistickými zločinci. První byl Adolf Hitler, postupně se přidávali další: Heydrich, Goebbels, K. H. Frank, Lenin, Stalin, Mussolini nebo severokorejský diktátor Kim Čong-un. Tričko za 399 korun, hrnek o stovku levnější. Podnikatelský záměr od počátku kritizují například židovské organizace nebo někteří historici. Brzy by mělo být jasné, jestli je prodej sortimentu s nacistickými pohlaváry a dalšími vrahy pouze na hraně zákona, nebo už za ní. Policie, k níž dorazilo několik desítek udání, bude mít do měsíce k dispozici expertizu, která na tuto základní otázku odpoví.

"Kriminalisté na případu stále pracují a zjišťují, jestli se někdo dopustil protiprávního jednání, či nikoli. V tuto chvíli čekáme na vypracování znaleckého posudku, jehož závěry by mohly být někdy koncem března," řekl TÝDNU Jan Daněk, mluvčí pražské policie. Emerich Drtina, majitel nakladatelství Naše vojsko, uznává, že se pohybuje na hraně, ale odmítá, že by třeba hrnkem s Hitlerem podporoval nacistickou ideologii nebo jinak porušoval zákony. Věří, že mu dá policie za pravdu. O tričkách a hrncích tvrdí, že jde jen o doplňkový prodej, který má podpořit hlavní činnost - vydávání knih. "Novináři taky využívají Hitlera na obálkách časopisů," dodal Drtina. Jako důkaz své neviny uvádí, že běžně vydává knihy židovských autorů.

Právě židovské organizace patří k největším kritikům Drtinova "doplňkového prodeje". "Nabídku triček a hrnků s vyobrazením Adolfa Hitlera, Reinharda Heydricha, Josepha Goebbelse, Hermanna Göringa, Benita Mussoliniho či J. V. Stalina v obchodě i e-shopu vydavatelství Naše vojsko považuji za pobuřující, neetickou, hanobící památku obětí nacistické i komunistické diktatury," řekl TÝDNU Leo Pavlát, ředitel Židovského muzea v Praze. "Nejsem právník, a proto mohu jen doufat, že tato odsouzeníhodná aktivita se dočká důkladného právního posouzení s ohledem na možné porušení zákona."