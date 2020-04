Která opatření vláda uvolnila a která zpřísnila?

Do konce nouzového stavu platí mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví o zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách. Výjimku mají od 14. března, kdy bylo opatření o uzavření obchodů poprvé přijato, například prodejny potravin, čerpací stanice, drogerie, lékárny, zverimexy, prodejny novin a časopisů či tabákových výrobků. Postupně k nim byly doplněny například autoservisy, zahrádkářství, květinářství, galanterie, zámečnictví, myčky automobilů nebo prodejny domácích potřeb, které nabízejí ochranné prostředky dýchacích cest. V pondělí vláda schválila další výjimky, které budou platit od úterý a čtvrtka.

Od úterý budou moci lidé individuálně sportovat na venkovních sportovištích. Běh či jízda na kole v lese budou možné i bez roušek. Lidé ale musí dodržovat dvoumetrovou vzdálenost. Dosud byly možné individuální sportovní aktivity mimo sportoviště pouze se zakrytými ústy a nosem. O zákazu vstupu veřejnosti na vnitřní i venkovní sportoviště vláda původně rozhodla v polovině března.

Za splnění podmínek lze podle ministerstva zdravotnictví provozovat například běh, cyklistiku, gymnastiku, venkovní bruslení, skateboarding, jízdu na koni, golf s maximálně dvěma lidmi ve skupině hráčů, tenis, stolní tenis, badminton, volejbal, nohejbal (vždy s nejvýše dvěma hráči na každé straně hřiště), vodní sporty, jako je jachting, kanoistika či veslování, při nejvýše dvou osobách na lodi, sportovní střelbu nebo sportovní letectví.

Od úterý mohou mít také otevřeno provozovny sběru a výkupu surovin včetně kompostáren.

Od čtvrtka budou moci být otevřené hobbymarkety, prodejny stavebnin a stavebních výrobků a železářství. Od stejného dne bude také možné provozovat prodej a servis jízdních kol.

Rovněž budou zpřísněna hygienická pravidla pro všechny otevřené provozovny, nikoli pouze pro nově otevřené. Zákazníci ve všech provozovnách budou od sebe muset být ve vzdálenosti minimálně dvou metrů, pokud se nejedná o rodinné příslušníky či doprovod občana, který potřebuje pomoc. U vchodu do prodejny budou muset být dezinfekční prostředky. Pro všechny provozovny bude povinnost využívání rukavic. Také před obchody by měly být zóny pro udržování dvoumetrové vzdálenosti mezi lidmi, kteří čekají na vstup do provozovny. Ministerstvo průmyslu a obchodu připraví informační letáky, které budou u vstupu do provozoven.