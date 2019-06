Vůbec první světový konflikt se rozpoutal 28. července 1914. Dnes je to tedy přesně 105 let od vypuknutí první světové války, tehdy ještě známé jako Great War (velká válka). Málokdo totiž tušil, že zhruba dvacet let po jejím skončení vypukne ještě horší válka. Nicméně i první světová válka trvající pět let si vyžádala miliony obětí a odehrály se během ní významné bitvy. Vzpomenete si na klíčové události a jména?

Válku odstartoval atentát na následníka rakousko-uherského trůnu Františka Ferdinanda d'Este. Vybavíte si jméno atentátníka? Simon Principali.

Antonio Capriani.

Gavrilo Princip.

Kromě Františka Ferdinanda d’Este zastřelil atentátník také jeho manželku. Jak se jmenovala? Victorie.

Žofie.

Marie.

Kdo byl během války velitelem německého vojska a později také německým prezidentem? Paul von Hindenburg.

Franz von Papen.

Hermann Müller.



