KVÍZ: Co (ne)víte o Janu Palachovi?

Dnes je to přesně padesát let od sebeupálení studenta Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Jana Palacha. Poté, co ho kolemjdoucí uhasili kabátem, byl ihned převezen do nemocnice. Jeho zdravotní stav byl po celou dobu hospitalizace velmi kritický. O tři dny později podlehl následkům rozsáhlých popálenin. Jeho pohřeb se stal velkou manifestací za svobodu a demokracii. Smutečního průvodu se tehdy zúčastnilo dvě stě tisíc lidí. Znalosti nejen o jeho smrti, ale i o soukromém životě si můžete otestovat v kvízu on-line deníku TÝDEN.CZ

Měl Jan nějaké sourozence? Ne, byl jedináček.

Měl bratra a sestru.

Měl bratra.

Kolik bylo Janu Palachovi, když přišel o svého otce? Osm let.

Deset let.

Třináct let.

Podle kamarádů z dětství byl Jan velmi živé dítě. Jak si s jeho hyperaktivním chováním poradil Janův děda? Uplácel ho čokoládou.

Na procházce ho vodil na provázku.

Fyzicky ho trestal.



