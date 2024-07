Kvůli modernizaci kolejí na lince C nepojede metro mezi stanicemi Pražského povstání – Háje, výluka potrvá pět dnů

Výměna pražců a vložení nové výhybky do kolejí dnes zastaví provoz pražského metra C mezi stanicemi Pražského povstání - Háje. Výluka potrvá pět dnů, znovu se metro v daném úseku rozjede ve čtvrtek. Do té doby cestující mohou využít náhradní autobusovou linku XC, která bude kopírovat metro C, a autobus číslo 800, který přímo spojí Jižní Město s Pražským povstáním a Vyšehradem. Na webu o tom informoval dopravní podnik.

"Spoje linky XC budeme v ranní špičce pracovního dne vypravovat v intervalu dvou až tří minut, linky č. 800 v intervalu čtyř minut. Jako náhradní autobusovou dopravu mohou cestující využít také spoje na pravidelných linkách č. 106, 189, 196 a 215, které budou po dobu výluky na trati C prodlouženy a v ranní špičce pracovního dne je budeme z Pražského povstání vypravovat v souhrnném intervalu dvou až tří minut. Dalším opatřením je prodloužení linek č. 113 a 157 (pouze ve směru do centra) na Budějovickou a do oblasti Brumlovky," uvedl k dopravním opatřením vedoucí jednotky Provoz Autobusy DPP Jan Barchánek.

Dělníci v době výluky metra vymění podle dopravního podniku původní dřevěné pražce za betonové mezi Budějovickou a Kačerovem a ve stanici Pankrác vloží do druhé koleje výhybku pro budoucí spojku mezi současnou trasou C a novou trasou D.

Obdobné výluky dopravní podnik dělal letos už několikrát. V květnu měnil pražce, výhybky a kolejnice mezi stanicemi metra A Skalka a konečnou Depo Hostivař. Na přelomu března a dubna nejelo metro C v úseku I. P. Pavlova a Nádraží Holešovice kvůli výměně pražců a mezi Kačerovem a Háji kvůli modernizaci zabezpečovacího zařízení. Na podzim má podnik v plánu výměnu pražců mezi Kačerovem a Muzeem.