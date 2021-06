Kvůli následkům bouřky je zastaven či výrazně omezen provoz na desítce tratí

Kvůli následkům noční bouřky je nyní v Česku zastaven či výrazně omezen provoz na zhruba desítce tratí. Z těch hlavních jsou stále problémy mezi Českými Budějovicemi a Horním Dvořištěm. Celkem Správa železnic evidovala kvůli noční bouřce téměř stovku mimořádností, které buď zastavily, nebo omezily provoz. Ve středu to řekla mluvčí Správy železnic Kateřina Šubová. Většinou šlo o popadané stromy přes koleje či na trakční vedení.

Obnovit se ráno podařilo provoz po jedné traťové koleji mezi Zábřehem na Moravě a Červenkou, což je koridor z Olomouce na Prahu. Zprovoznění se v nejbližší době očekává také na havlíčkobrodské trati, tedy z Brna přes Havlíčkův Brod do Prahy, kde je nyní kvůli výlukám klíčová odklonová trasa. "Tam by do půl hodiny měla být zprovozněna jedna kolej s tím že ta druhá bude až v průběhu zítřka (čtvrtka), protože je tam spadlá trolej a poškození je tam větší," uvedla mluvčí. Z dalších hlavních tratí jsou podle ní problémy stále mezi Českými Budějovicemi a Horním Dvořištěm, kde je provoz zastaven.

Omezení na regionálních tratích přetrvávají například na Strakonicku a Vimpersku, dále na Vysočině na Jihlavsku.

Podle mluvčí k 6:00 evidovala Správa železnic 95 mimořádností, které zastavily nebo omezily provoz. Vedle pádů stromů se železničáři potýkali také s poruchami zabezpečovacího zařízení, s nánosy bahna, kamení v kolejišti nebo výpadky napájení po bouřkách. Nejvíc byly zasaženy jižní Čechy, Plzeňský kraj a Vysočina.