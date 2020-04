Kvůli pandemii nechodí klapači, hrkání se však ozývá ze zahrad

Nezvyklé ticho provází letos velikonoční svátky v malých obcích Olomouckého kraje. Chybějí v nich klapači, kteří stejně jako dívky s májkou či jedličkou nemohou kvůli pandemii koronaviru obcházet domy. Velikonoční zvyky se přitom v řadě obcí dodržují už po generace. Řada obcí si však hrkání a klapání vynahradila jinak. Koledníky vyzvaly, aby nahradili zvukem dřevěných klapaček zvonění kostelních zvonů, které odletěly do Říma, v určené časy doma na zahradách.

O obchůzky klapačů v pašijovém týdnu přišla letos například Nemile na Šumpersku. Tam se přitom podle Evy Šebestíkové z Vlastivědného muzea v Šumperku stejně jako v některých vesnicích na Zábřežsku udržuje tradice, kdy se obchůzky klapačů zúčastňuje i maskovaná postava Jidáše. "Vyzvali jsme rodiče, aby děti hrkaly na dvorku nebo před domem na cestě, místo zvonů, které dle svátku odletěly do Říma," řekl ČTK starosta obce Petr Šimek. Stejnou cestou šla i Lesnice na Šumpersku, která ve výzvě určila i společné časy. Hrká se tam podle tradic i v 06:00.

O lidové zvyky přišlo i Veselíčko na Přerovsku. "Už jsme zrušili na konci března Májkování, to je akce, kterou už moc obcí nemá a u nás se tradice drží už přes 40 let. Není ani klapotání a nebude ani pomlázka," řekl ČTK starosta obce Tomáš Šulák. Dopady současné pandemie pocítí během Velikonoc i obyvatelé Velkého Týnce na Olomoucku. "Do ticha se ponoří římskokatolické kostely a kaple i Husův sbor Církve československé husitské. Na Boží hod velikonoční se nerozeznějí tóny našich varhan, aby oslavily Kristovo zmrtvýchvstání koncertem duchovní hudby. Do ulic nevyrazí ani hrkači, ani kluci s tradiční velikonoční pomlázkou," řekl ČTK starosta Petr Hanuška. Podotkl, že svátky tak lidé prožijí doma s rodinou.

Dodržovat nařízení související s nouzovým stavem budou muset i koledníci na Velikonoční pondělí, koledovat se bude jen v úzkém rodinném kruhu. Poprvé tak budou muset letos zrušit svou pomlázku i členové Folklorního souboru Haná ve Velké Bystřici, kteří každoročně objíždějí v krojích i okolní obce. Oželet už museli i společné pletení tatarů. "Mrskut jsme zrušili, nařízení vlády to nedovoluje. Za dobu, co i já jsem chodil jako malý po vesnici, si nepamatuji, že bychom některé Velikonoce vynechali," řekl ČTK vedoucí souboru Robert Šolc. Podotkl, že i tradiční obchůzka s jedličkou na Smrtnou neděli se tentokrát konala pouze doma na zahradě.

Podle zástupců obcí si však lidé velikonoční tradice určitě vynahradí v příštím roce. "Lidové tradice už přečkaly horší věci, války, ohně, mory a přece se udržely až do moderní doby," podotkli k tomu ve Veselíčku.