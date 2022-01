Kvůli teplu se mohou víc množit škůdci, již napadají ovocné stromy

Mimořádně teplé poslední dny v kraji mohou způsobit, že se víc rozmnoží škůdci, kteří napadají ovocné stromy. Na některých polích, která jsou extrémně mokrá, může začít hnít vzcházející obilí.

Víc množit se mohou také hlodavci, s nimiž zemědělci bojují. V pondělí to řekli zástupci jihočeských ovocnářů a zemědělců. Na přelomu roku bylo v kraji až kolem 15 stupňů nad nulou, pod bod mrazu asi klesne teplota ve čtvrtek.

Teplé počasí může víc ovlivnit teplomilné peckoviny. Ovocnáři řekli, že zatím by vysoké teploty vliv mít nemusely. "Ještě ale nebyla pořádná zima, což na přezimující škůdce dobře není, potřebovali bychom aspoň pár dní většího mrazu, aby to škůdce drobet pozlobilo, aby nás pak netrápili. Když je větší mráz, tak některá z přezimujících vajíček všech hmyzích škůdců zahynou, ať už jsou to mšice, nebo svilušky," řekl předseda Unie ovocnářů jižních a západních Čech Petr Leber.

Ve zdejším mírném pásu bývá aspoň pár dní třeba 15 stupňů pod nulou, což podle něj do jisté míry dezinfikuje výsadby od škůdců. "Vyšší teploty dobře nejsou, protože potom zjara přežije mnohem víc těch přezimujících stadií (škůdců), pak snadno vylezou, nám pak škodí a my pak musíme zasahovat nějakou chemií, což taky asi není dobře," řekl Leber.

Zemědělci míní, že záleží na tom, zda potrvají teplé dny dlouho. Částečně jim vadí. "Je to vidět na některých polích, protože jsou extrémně mokrá a někde vznikají plochy, kde může zahnívat to právě vzcházející obilí. Nebo když jsou někde velké louže, umí lokálně vydusit některé plodiny. Jinak to nevadí, naopak: i podzim byl takový zvláštní, že ozimy, které zemědělci zaseli třeba i v termínu, vzcházely strašně pomalu, a teď se mi zdá, že tohle počasí jim naopak pomohlo, že na spoustě míst se to zpoždění dohonilo," řekl Jan Štefl, místopředseda Asociace soukromého zemědělství, jenž u Studené na Jindřichohradecku hospodaří s pěti členy rodiny na 700 hektarech půdy.

Kdyby oteplení trvalo dlouho, hrozí, že rostliny, ozimy se začnou probouzet. Hrozbou by pak bylo náhlé ochlazení, takzvané holomrazy. "Nejlepší by bylo, kdyby se teploty snižovaly postupně v souběhu se sněžením. Teplé počasí může být také příznivé pro množení hlodavců, které si na polích samozřejmě nepřejeme," řekla ředitelka jihočeské agrární komory Hana Šťastná.

Na několika stanicích v jižních Čechách zaznamenali meteorologové na silvestra i první dva dny letošního roku teplotní rekordy. Někde bylo až kolem 15 stupňů Celsia. V pondělí se na jihu Čech nejvyšší denní teploty pohybují zhruba od osmi do jedenácti stupňů. Pod nulu zřejmě teploty klesnou v noci na čtvrtek, přes den pak bude od minus jednoho do plus tří stupňů, vyplývá z předpovědi meteorologů.