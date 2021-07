Kvůli tesaříkovi nesmějí lesníci odvézt vytěžené dřevo

Lesníci nesmějí odvézt z Vlárského průsmyku na Zlínsku vytěžené dřevo. Ochránci přírody totiž při terénním průzkumu zjistili, že do něj nakladly vajíčka samice vzácného tesaříka alpského. Odvoz dřeva ze skládek by populaci brouka v oblasti poškodil, sdělila v úterý v tiskové zprávě mluvčí Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK) Karolína Šůlová.

Bukové lesy ve Vlárském průsmyku, součást Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Bílé Karpaty, jsou podle ní domovem kriticky ohroženého a evropsky významného tesaříka alpského. "Pravidla hospodaření v této evropsky významné lokalitě stanoví, že vytěžené dřevo je potřeba neprodleně odvézt z lesa. Pokud by zůstalo na skládkách i v době, kdy jsou dospělí brouci aktivní, samice by kladly vajíčka přednostně právě sem. A to se nyní ve Vlárském průsmyku stalo, jak ukázal terénní průzkum realizovaný pro Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR," uvedla Šůlová.

Odvoz dřeva by podle odborníků tamní populaci tesaříka alpského oslabil a poškodil. "Vytěžené stromy nebyly odvezeny včas, což je v rozporu s nastavenými pravidly. Během terénního průzkumu bylo zjištěno, že na řadě skládek samice kladou vajíčka. Odvoz dřeva by tak oslabil celou zdejší populaci tohoto ikonického druhu ochrany přírody a právě proto jsme v úterý vydali předběžné opatření, kterým se odvoz zakazuje ze všech skládek v oblasti. Je tak pravděpodobnější, že se ohroženým tesaříkům podaří vývoj dokončit," uvedl Tomáš Ernest Vondřejc z AOPK.

Opatření bylo podle zástupců AOPK adresováno především společnosti Klouboucká lesní. Podnik podle Šůlové zajišťuje naprostou většinu těžebních prací v oblasti pro Lesy ČR, se kterými bylo vydání opatření předem projednáno.

Tesařík alpský je v podmínkách České republiky vázán především na buk, ale v rámci nížinné populace vyskytující se v lužních lesích na jižní Moravě je potvrzen i z celé řady dalších listnatých dřevin. Vyžaduje listnaté porosty s dostatkem mrtvého dřeva, o které je kvůli intenzivní lesnické činnosti a změnám v druhové skladbě tuzemských lesů nouze. Nyní se podle ochránců přírody vyskytuje pouze v CHKO Kokořínsko - Máchův kraj, CHKO Bílé Karpaty, evropsky významné lokality Chřiby a v lužních lesích jižní Moravy.