Kvůli úbytku cestujících se prodlouží intervaly pražského metra

V pražské veřejné dopravě budou kvůli nižšímu počtu cestujících prodlouženy ve špičkách intervaly metra. Stane se tak v řádu od deseti do 40 sekund, na každé ze tří linek to bude jinak. Intervaly budou prodlouženy od středy. Vyplývá to z informací zveřejněných na webových stránkách dopravního podniku (DPP). Provoz metra končí od loňského 25. prosince do odvolání přibližně mezi 22:30 až 23:00. Intervaly jsou prodlouženy od začátku pandemie covidu-19 u metra i tramvají a autobusů.

"S ohledem na výrazný pokles počtu cestujících v metru, aktuálně jsme na 30 procentech počtu cestujících v období před koronavirem, dojde od středy k mírnému prodloužení intervalů metra. Jedná se o stejný režim jako o prázdninách, kdy je provoz dimenzován na úbytek 20 procent. Z toho je patrné, že i po tomto omezení bude kapacita nastavena asi trojnásobně větší, než by bylo skutečně potřeba," sdělil Filip Drápal, mluvčí organizace Ropid, která plánuje pražskou MHD.

Největší prodloužení bude na lince metra A, kde se ve špičce prodlouží intervaly o 30 až 40 sekund. U linky B to bude o něco méně, a to v průměru o 20 až 30 sekund. Nejméně se nové opatření dotkne linky C, kde to bude o deset až 20 sekund.

Počet cestujících klesl oproti stavu před pandemií v době největších omezení až o 85 procent. Na původní úroveň, kdy metro denně přepravilo asi 1,2 milionu lidí, se dosud nevrátil. MHD tak celou dobu jezdí podle omezených jízdních řádů a v souvislosti s vládním zákazem vycházení po 21:00 postupně končí denní provoz už po 22:00. Cestující musejí mít v MHD i na zastávkách zakrytý nos a ústa, zrušené je nastupování prvními dveřmi a zrušený byl prodej jízdenek u řidiče.