Kvůli výplatě předdůchodu přicházejí rodiny o slevu na dani, upozornil ombudsman

Kvůli výplatě předdůchodu přicházejí rodiny o slevu na dani na druhého z manželů, upozornil veřejný ochránce práv Stanislav Křeček. Apeluje na ministerstvo financí, aby zjednalo nápravu. Kancelář ombudsmana to v úterý uvedla na svém webu.

Ombudsman se zabýval konkrétním případem muže, který nedosáhl na slevu na dani na manželku. Žena přitom pobírala pouze takzvaný předdůchod složený z větší části z peněz, které si sama v předchozích letech nastřádala v doplňkovém penzijním spoření. Finanční úřad ale muži tvrdil, že celá částka předdůchodu je ženin nový příjem. Takový výklad je však podle ombudsmana v rozporu s vymezením kapitálových příjmů v zákoně o daních z příjmů. Pro srovnání lze podle něj uvést, že pokud by žena své úspory ukládala například na termínovaný účet a poté je vybrala, na slevu na manžela by jejich domácnost dosáhla. V takovém případě by totiž finanční úřad jako kapitálový příjem započítal pouze výnos z vložených peněz, nikoliv úspory samotné.

K odkládání úspor na stáří stát občany motivuje prostřednictvím státního příspěvku a daňových úlev pro účastníky doplňkového penzijního spoření. Ročně tak účastník doplňkového penzijního spoření může získat od státu navíc až 6360 korun (tedy 12 krát 230 korun státního příspěvku a snížení daně z příjmů o 3600 Kč za rok).

Při současném výkladu finanční správy, která celou výplatu předdůchodu považuje za nový příjem, domácnosti přicházejí každý rok o slevu na dani na druhého z manželů. Ta je aktuálně 24 840 korun, tedy čtyřikrát vyšší než podpora doplňkového penzijního spoření. V případě stěžovatele a jeho manželky přišla jejich domácnost kvůli odepření slevy na manželku (24 840 Kč) za jeden rok téměř o celou částku státního příspěvku (28 329 Kč) za víc než 17 let spoření.

"Takový přístup je podle mne zjevně nespravedlivý a absurdní. Navíc je v přímém rozporu se záměrem zákonodárce motivovat občany ke spoření v systému doplňkového penzijního spoření. Pokud to stát myslí s podporou dobrovolného spoření na stáří vážně, měl by urychleně zjednat nápravu," uvedl Křeček.

Ombudsman problematiku předdůchodu projednal s ministrem financí. Následně znovu kontaktoval Generální finanční ředitelství, které však podle něj odmítlo změnit svůj výklad. Nyní tak podle Křečka zbývá pravděpodobně pouze možnost řešit věc změnou zákona. "Apeluji proto na ministerstvo financí, aby nenechalo poctivé střadatele na holičkách a urychleně zjednalo nápravu," uvedl ombudsman.