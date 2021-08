Kvůli vyšším číslům covidu nelze opět brzdit celou společnost, uvedl Kuba

Asociace krajů souhlasí s tím, že žáci se budou při nástupu do škol testovat na koronavirus antigenními testy. Důležité pro vývoj pandemie také bude, jakou ochranu poskytuje očkování seniorům, kteří dostali vakcínu jako první v zimě. Ministerstvo zdravotnictví k tomu dělá studii. Je třeba počítat s tím, že případů covidu bude přibývat, ale není možné znovu brzdit život, řekl v úterý šéf Asociace krajů a jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS).

"Je asi pravda, že testování dětí antigenními testy je věc, kterou školy znají, jsou na ni zvyklé. Kapacitu, abychom v prvních dvou třech dnech protestovali všechny děti PCR testy, v republice nemáme. Testování antigenními testy je asi jediná racionální věc, se kterou jsme všichni ve společnosti dlouhodobě počítali, protože se o tom dlouho mluvilo," řekl Kuba.

Česko podle něj musí být připravené, že přibude případů covid-19. Kuba ale zastává názor nesoustředit se jen na počty pozitivních. "Kdybychom to dělali každou chřipkovou epidemii a každý týden sečetli všechny, co se jim nově objevil virus chřipky v dýchacích cestách, tak bychom byli překvapeni, jak velká čísla to jsou. Problém je, aby se lidé nedostali do nemocnic a nezahltili zdravotní systém. Každý večer se koukat na to, že máme to číslo větší nebo menší a zase kvůli tomu brzdit celou společnost, to není možné," řekl hejtman.

Hejtmani probírali, v jakých částech země je méně očkovaných. Shodli se, že ve většině krajů fungují mobilní očkovací týmy a že se všude dělá maximum pro to, aby počet očkovaných rostl. Zástupci ministerstva zdravotnictví v úterý také představili hejtmanům různé scénáře, jak by se mohla epidemická situace vyvíjet.

"Nikdo neumíme odhadnout, jak bude fungovat ochrana seniorů, kteří byli očkovaní v první vlně, kterým je třeba 75 let a víc, mají hodně nemocí a leží v sociálních zařízeních. Ministerstvo zdravotnictví dělá studii pacientů ve vyšších věkových kategoriích, polymorbidních, aby kontrolovalo, jak u nich vypadá imunita. To je v téhle chvíli největší otázka, protože ti lidé byli očkovaní v prvních týdnech, někdy v lednu nebo na začátku února, mají od očkování nejdelší odstup a také jsou to lidé, kteří z principu tvoří nejmenší buněčnou a protilátkovou reakci, protože starší tělo už nereaguje tak silně. To by byli první adepti na přeočkování, ale žádná jasná vize ministerstva není, a myslím, že není ani nikde ve světě," řekl Kuba.

Jihočeský kraj přesune v září většinu očkovacích center z velkých hal do nemocnic, na ambulance. Stalo se tak již v Českém Krumlově. Očkovací kapacita na ambulancích bude podle Kuby 150 až 200 lidí denně. S tisíci očkovanými lidmi denně podle něj žádný scénář nepočítá.