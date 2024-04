Lanovka na Ještěd bude delší a s jednou kabinou, rozhodli zastupitelé Liberce

Visutá lanovka na Ještěd v Liberci bude mít nejspíš jednu kabinu na dvou lanech a bude prodloužená ke konečné tramvaji v Horním Hanychově. Tuto variantu dnes vybrali liberečtí zastupitelé, hlasovalo pro ni 29 z 32 zastupitelů. Lanovka je od tragické nehody z října 2021 mimo provoz, předchozích bezmála 90 let šlo o lanovou dráhu kyvadlového provozu s dvěma kabinami. Primátor Jaroslav Zámečník (Starostové pro Liberecký kraj) při nejoptimističtějším scénáři očekává, že by nová lanovka mohla být v provozu od ledna 2029.

Zastupitelé vybírali ze tří variant pro nynější i prodlouženou trasu. Kromě vybrané varianty a původní kyvadlové přicházela v úvahu ještě oběžná lanovka s malými kabinami. Pro zvolenou variantu s jednou kabinou na dvou lanech přezdívanou tramvaj bylo i 58 procent respondentů ve veřejné anketě, v níž hlasovalo 1668 lidí. "V dalším kroku bude zpracovávána zadávací dokumentace formou design and build (navrhni a postav)," řekl primátor. V ideálním případě by výstavba lanovky měla začít v roce 2026.

Podle ekonomické analýzy, která byla součástí podkladů pro zastupitele, by v prvních letech po zprovoznění měla lanovka přepravit půl milionu cestujících ročně. Před tragickou nehodou to bylo ročně čtvrt milionu. V analýze se počítá s cenou pro jednu cestu ve výši 400 korun, pro Liberečany za 200 Kč. Návratnost vynaložené investice by měla být mezi 13 až 18 lety s tím, že za roky 2026 až 2045 bude potřeba do lanovky investovat 720 až 772 milionů korun. Samotné vybudování lanovky si vyžádá odhadem 360 až 440 milionů. Kabina takzvané tramvaje pojme až 100 lidí, kapacita kabin u kyvadlového provozu byla 35 míst.

Visutá lanovka na Ještěd má v současné trase na délku bezmála 1,2 kilometru, prodloužením ke konečné tramvaje se prodlouží o dalších 770 metrů. Zatím je sice lanovka ve vlastnictví Českých drah (ČD), s městem se ale již dopravce domluvil i na ceně, za kterou mu ji prodá. S cenou 34,976 milionu korun souhlasili jak městští radní, tak představenstvo ČD. Zastupitelstvo města by tuto majetkoprávní operaci mělo schvalovat na květnovém zasedání.

Lanová dráha je mimo provoz od konce října 2021, kdy po přetržení tažného lana spadla jedna ze dvou kabin a zemřel průvodčí. V kabině pro 35 lidí byl sám. Třinácti cestujícím ve druhé kabině se nic nestalo, zůstala viset na nosném laně 15 metrů nad zemí. Průvodčímu se podařilo aktivovat záchrannou brzdu a kabinu, která po přetržení tažného lana prudce sjížděla k dolní stanici, zastavit.