Lanovka na Petřín je kvůli údržbě mimo provoz, rozjede se 28.října

Lanovka na Petřín bude od pondělka kvůli pravidelné údržbě 18 dnů mimo provoz. Znovu se rozjede ve státní svátek 28. října. Na webu o tom informoval pražský dopravní podnik. Do doby obnovení provozu mohou lidé vyjít na Petřín pěšky z Újezdu nebo jet z Újezdu tramvají číslo 22 na zastávku Pohořelec a odtud dojít zbytek cesty pěšky.

Lanová dráha patří k vyhledávané turistické atrakci, která nabízí výhled na město a zájemce vyveze k Petřínské rozhledně, bludišti nebo Štefánikově hvězdárně. Je také součástí městské hromadné dopravy a využívají ji například studenti vysokoškolských kolejí na Strahově. Dopravní podnik provádí její údržbu a revizi každý rok na jaře a na podzim. Při výluce technici kontrolují stav vozů, trati i dalšího zařízení.

Dopravní podnik chystá obnovu vozů lanovky, které budou mít nový design. Současné vozy jsou na hraně životnosti, podvozky mají z 30. let a karoserie z 80. let 20. století. Nové vozy budou proti dosavadním "prosklenější", aby se zlepšil výhled cestujících. Sedačky budou sklápěcí, rozšířena bude vyhlídková plošina a vznikne i dostatečný prostor pro vozíčkáře nebo kola. Změní se také interiér stanic, kde dosud byly mramorové obklady z 80. let. Veřejnou zakázku na nákup nových vozů plánuje dopravní podnik vyhlásit do konce letošního roku.

Lanová dráha se poprvé rozjela v létě 1891 u příležitosti Jubilejní zemské výstavy. Za svoji existenci měla dvě dlouhé odstávky. V roce 1916 se zastavila kvůli světové válce, provoz byl však obnoven až v roce 1932. V roce 1965 rozsáhlé sesuvy půdy trať zničily a lanovka se znovu rozjela až v roce 1985. Na přelomu let 2015 a 2016 se dočkala výrazné opravy trati.