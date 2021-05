Lázeňské hotely začínají opět otevírat, hosté se už hlásí

Po vynucené pauze se začínají znovu otvírat lázeňské hotely. V Mariánských Lázních v pondělí zhruba po půl roce otevřel lázeňský hotel Reitenberger Spa Medical. Otevření umožnilo rozvolnění vládních opatření proti koronaviru a podle generálního ředitele Miroslava Kubce se pokoje začnou už teto týden plnit.

Hotel, který je zaměřený na pobyty samoplátců, ale i běžnou hotelovou klientelu, chtěl původně otevřít už před týdnem, nakonec ale posunul opětovné zahájení provozu na pondělek. "Už máme asi 12 příjezdů a další čekáme během týdne. Na víkend máme rezervace už na 25 pokojů," řekl Kubec. Na přelomu května a června by se hotel měl podle objednávek dostat asi na padesátiprocentní obsazenost.

Klientela hotelu se 118 pokoji v centru lázeňského města je zatím ryze česká a převážně domácí klienty očekává lázeňský hotel i v následujících měsících. I proto v kampani zacílil zejména na českou klientelu, přičemž využívá i webové stránky nebo sociální sítě. "Než vypukla pandemie, tak tu byli hodně Němci a Češi. Po prvním lockdownu jsme udělali hodně pro to, aby se klientela změnila. Oslovili jsme hodně Čechů a povedlo se. A co je příjemné, tak se začínají i vracet, už volají, aby si užili to, co si tady loni vyzkoušeli," řekl Kubec.

Dobu uzavírky využil hotel k drobným rekonstrukcím i přípravě nových balneologických služeb, například dvou speciální masáží. Hotel Reitenberger, pojmenovaný po zakladateli Mariánských Lázní, opatovi tepelského kláštera Karlu Kašparu Reitenbergerovi, nabízí na 60 procedur, zaměřených hlavně na léčbu pohybového aparátu, pooperačních stavů a podobně. V této oblasti lázním citelně chybí výpadek operací v nemocnicích, které se v posledních měsících věnovaly hlavně léčbě covidových pacientů. Na druhou stranu měsíce práce z domova a nedostatek pohybu mohou podle Kubce přispět k větší chuti hostů zajet se zotavit do lázní.

Mariánskolázeňský hotel, který patří mezi největší ve městě, přežil těžké období, kdy byl uzavřen, bez výrazné ztráty zaměstnanců, kterých v hotelu pracuje zhruba 70. Nabrat by podle generálního ředitele potřeboval jen několik nových zaměstnanců. Na to, aby hotel nemusel propouštět, využil i státní podpůrné programy.