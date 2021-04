Lázeňský pobyt chceme nejprve zajistit pro pacienty po covidu-19, uvedla Dostálová

Všem samoplátcům najednou vláda nemůže umožnit odjet do lázní, v první fázi se proto chce zaměřit na pacienty, kteří prodělali covid-19. S ministerstvem zdravotnictví a Mezioborovou skupinou pro epidemické situace (MeSES) se nyní hledá způsob, jak těmto lidem lázeňskou péči zajistit. Na středeční tiskové konferenci k zahájení turistické sezony to řekla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO). Tématem by se v nejbližších týdnech mohla zabývat vláda, dodala ministryně.

Dostálová uvedla, že péči v lázních pro tzv. postcovidové pacienty řešila už s bývalým ministrem zdravotnictví Janem Blatným a nyní v jednáních pokračuje se současným šéfem resortu Petrem Arenbergerem (oba za ANO). "Uvidíme, jestli už bude prostor to řešit na vládě třeba příští nebo přespřístí pondělí, protože se hledá mechanismus, jak to bude na základě doporučení lékaře, abychom zase pohyb nerozvolnili moc a nedostali jsme se do nějakých problémů," řekla.

Lázně mohou podle aktuálních opatření poskytovat jen péči, která je alespoň částečně hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Sdružení lázeňských míst ČR a Svaz léčebných lázní ČR na konci března kabinet požádaly, aby léčba tzv. postcovidového syndromu byla zařazena na indikační seznam diagnóz hrazených z veřejného zdravotního pojištění a lázeňská rehabilitační péče byla co nejrychleji uvolněna i pro samoplátce.

V návaznosti na tuto výzvu vládě Karlovarský kraj minulý týden oznámil, že vládu požádá o otevření lázní pro samoplátce a připraví manuál pro léčbu pacientů po prodělání nemoci covid-19.

Lázně jsou jedním z nejvíce zasažených sektorů koronavirovou krizí. Hosté z ciziny v nich podle ministerstva pro místní rozvoj před krizí tvořili až 44 procent klientů. Resort proto loni připravil program COVID lázně, který prodloužil do konce letošního roku. Stát v něm poskytuje 4000 korun na pobyt v tuzemských lázních alespoň na šest nocí a minimálně s pěti procedurami. Vláda na program vyčlenila miliardu korun, za kterou bude moci být vydáno maximálně 250 tisíc poukazů. Podle informací na portálu Kudyznudy.cz, kde je možné je stahovat, jich bylo v polovině února využito asi 58 tisíc.