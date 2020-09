Lázně potřebují české klienty. Ujišťují o bezpečnosti před covidem

V lázních je podle Svazu léčebných lázní ČR menší riziko nákazy koronavirem než třeba v obchodě či škole. Svaz, který se snaží přilákat české klienty po omezení cestování z Německa, to v neděli uvedl v tiskovém prohlášení. Řekl to prezident svazu Eduard Bláha. Německo v pátek zařadilo celé Česko mezi rizikové oblasti z hlediska možné nákazy a varovalo Němce před cestami do Česka. Svaz lázní už dříve uvedl, že Němci jsou pro české lázně nejvýznamnější skupinou hostů z ciziny.

Svaz v nedělním prohlášení ujišťuje, že v léčebných lázních jsou zavedena mnohem důkladnější opatření proti šíření nemoci covid-19 než v běžných ubytovacích zařízeních. Přijíždějící klienty kontrolují lékaři lázní, denně je kontrolován i personál zařízení, zaměstnanci lázní nosí roušky a do lázní má veřejnost omezený vstup. "Bezpečnost v léčebných lázních je mnohem vyšší, než jakou nabízí všední život s nákupy či cestováním veřejnou dopravu," uvedl Bláha. Lázně jsou podle něj také bezpečnější než školy, takže se rodiče nemusejí obávat posílat děti na léčbu do lázní.

Bláha řekl, že prohlášení jednak reaguje na obecný strach z nákazy ve společnosti a také na omezení cestování mezi Českem a Německem. Už ve středu viceprezident Svazu léčebných lázní ČR Martin Plachý řekl, že zavření německého trhu připraví české lázně o poslední zbytek zahraniční klientely. Žádná ze současný podpor nedokáže výpadek zahraničních návštěvníků lázní nahradit.

V souvislosti s obavami lidí z cesty do lázní zmínil svaz nárůst počtu případů covidu-19 na začátku září ve Františkových Lázních na Chebsku. Podle svazu nešlo o masivní výskyt nakažených přímo v léčebných lázních, případy nemoci se tehdy objevily i mezi klienty jiných zařízení nebo mezi obyvateli města. Prezident lázeňského svazu Bláha řekl, že lázně v Česku nezaznamenaly kvůli zprávám o nákaze ve Františkových Lázních větší pokles počtu klientů.