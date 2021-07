Legionáři, armáda, politici a další si připomněli výročí bitvy o Anglii

Zástupci Československé obce legionářské, armády, historických spolků a dalších institucí si v pátek u památníku věnovaného padlým československým letcům, který stojí na náměstí Svobody v Praze 6, připomněli 81. výročí bitvy o Británii. V leteckém střetnutí mezi britskou RAF (Royal Air Force) a německou Luftwaffe se do bojů na straně britských letců zapojili i českoslovenští piloti. Na počest jejich hrdinství si v pátek k pomníku účastníci piety položili několik květinových věnců a kytic a památku letců uctili minutou ticha.

"Je to 81 let, co vypukla bitva o Británii. Všichni dobře víme, že to nebyla jenom bitva o Británii, ale že to byla bitva o Evropu. Bitva o svobodu a svobodný a demokratický svět," řekl při pietě první místopředseda Senátu Jiří Růžička (TOP 09).

Připomněl, že se českoslovenští letci ve službách RAF dočkali uznání až po pádu komunistického režimu v Československu. "Když si nyní připomínáme 81. výročí bitvy o Británii, tak bychom měli myslet na ně (československé letce účastnící se bitvy), ale i na ty, kteří se snažili přepsat historii a kteří nám jejich jména zatajovali," dodal.

Náměstek ministra obrany Vladimír Müller uvedl, že mezi stíhacími piloty Britského královského letectva tehdy působilo 89 Čechoslováků. Bitva o Británii podle něj "odstartovala slavné časy československých stíhacích a bombardovacích perutí, které si vydobyly respekt u našich spojenců". Dodal, že piloti, kteří bojovali ve službách RAF, jsou vzorem i pro současnou generaci českých armádních pilotů.

Řídící tajemník Československé obce legionářské (ČOL) Milan Mojžíš upozornil na výkony českého pilota Josefa Františka, který ale až do své smrti 8. října 1940 bojoval v řadách polské 303. peruti. Stíhač se se 17 sestřely nepřátelských letounů stal nejúspěšnějším stíhacím esem bitvy.

V letecké bitvě o Británii se v létě 1940 bránila oslabená Británie agresivnímu německému postupu. Během tří měsíců se od 10. července nad Británií střetly tisíce letounů. Na britské straně se do bojů zapojily zhruba tři tisícovky letců, z nichž přes 500 padlo a stovky utrpěly vážná zranění. Mezi piloty bylo několik stovek zahraničních stíhačů.