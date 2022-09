Lékaři v ČR zachytili 62 případů opičích neštovic, 50 z nich v Praze

V Česku bylo dosud zachyceno 62 případů opičích neštovic. Vyplývá to z hlášení případů do Evropského centra pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC) k úterý 13. září. V Praze hygienici evidují 50 případů, za uplynulý týden přibylo pět případů, což je o tři méně než v uplynulém týdnu. Na webu o tom informovala Hygienická stanice Hlavního města Prahy. Všichni nakažení jsou mladší 50 let, polovina z nich jsou jsou třicátníci a jeden mladší 19 let.

Onemocnění se v ČR poprvé prokázalo na konci května letošního roku, u prvních nakažených hygienici objevili spojitost s cestou do zahraničí, kde se účastnili hromadných akcí. Z padesáti pražských případů dosud evidují před propuknutím příznaků cestu do zahraničí u 22 z nich. Pobývali například v Belgii, Německu, Maďarsku, Španělsku, Řecku či Portugalsku. Mezi nakaženými jsou čeští občané i cizinci pobývající v Praze.

Dalších nejméně osm případů už dříve potvrdily hygienické stanice v jiných krajích. Souhrnná data už Státní zdravotní ústav nezveřejňuje, podle posledních údajů z poloviny srpna byli všichni nakažení muži. Právě skupina mužů majících sex s muži patří podle odborníků ústavu mezi nejohroženější skupinu. K nákaze dochází při blízkém a dlouhodobém styku, například sexuálním.

Podle informací na webu Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) je případů v Evropě téměř 19 400. Evropská komisařka pro zdraví Stella Kyriakidesová minulý týden při jednání ministrů zdravotnictví EU v Praze uvedla, že počty případů už šest týdnů rostou pomaleji, což přičítala žádoucí změně chování obyvatel v důsledku lepší informovanosti o šíření této nemoci. EU má k dispozici více než 300 tisíc dávek vakcín proti opičím neštovicím. Podle serveru iRozhlas už první očkování dostali minulý týden i čeští zájemci v pražské Fakultní nemocnici Bulovka.