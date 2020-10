Lékařské fakulty uzpůsobí studijní podmínky medikům v rámci pomoci boje s koronavirem

Lékařské fakulty (LF) se budou snažit upravit v následujícím akademickém roce podmínky studia tak, aby navzdory současné situaci kolem koronaviru mohli studenti splnit plánované zápočty a zkoušky do 30. září 2021. Podle potřeby budou měnit rozvrhy nebo prodlouží zkouškové období. Zapojení mediků do pomoci v oborech odpovídajících jejich studiu se po individuálním posouzení bude moct uznávat jako náhrada praxe. Dohodla se na tom Asociace děkanů lékařských fakult ČR v souvislosti s opatřením vlády, podle kterého je kvůli eskalaci pandemie covidu-19 v Česku omezena výuka a stovky až tisíce mediků mají pomoct ve zdravotnictví.

Vláda v pondělí uložila pracovní povinnost studentům vybraných ročníků zdravotnických programů, a to lékařských i nelékařských, a dále programu psychologie a farmacie na vysokých školách. Povinně zapojit se mají také studenti vysokoškolských oborů zaměřených na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii nebo speciální pedagogiku. Školy mají předat seznamy studentů primátorovi Prahy a hejtmanům v krajích, kteří by měli zapojení studentů řídit.

"Vedení fakult učiní maximum pro to, aby kvalita i kvantita výuky byla touto situací ovlivněna co nejméně. Žádáme však studenty, aby měli pochopení pro případné modifikace výuky zejména v klinických oborech tam, kde vyučující lékaři budou muset současně plnit extrémní požadavky na zdravotní péči o nemocné ať již kvůli vysokým počtům pacientů, nebo kvůli práci za nemocné kolegy," uvedli děkani LF. Napsali to v deklaraci společného postupu pro sladění pomoci studentů ve zdravotnictví a jejich studia v aktuálním akademickém roce.

Podle něj je hlavním cílem fakult poskytnout všem studentům podmínky a možnosti k tomu, aby mohli splnit plánované zápočty a zkoušky do 30. září příštího roku, tedy do konce akademického roku. "K tomuto cíli budou vedení lékařských fakult přispívat flexibilními úpravami rozvrhů, prodloužením zkouškových období, vypsáním dostatečného počtu náhradních termínů pro praktická cvičení, stáže, zápočty i zkoušky," uvedli děkani. V případě, že student bude pomáhat v oboru, který odpovídá tomu, ve kterém měl absolvovat klinickou stáž či praxi, bude možné jeho práci uznat jako náhradu praxe.

Minulý týden se děkani dohodli, že podobně jako na jaře budou mít zapojení mediků na starosti hlavně studentští koordinátoři. Předseda Asociace děkanů LF Vladimír Komárek uvedl, že ze strany ministerstva zdravotnictví neví o přípravě centrálního řízení pomoci. Na jaře se dobrovolně nabídlo zhruba 5000 mediků, nemocnice využily 2000 z nich. Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) pak v pondělí řekl, že v nemocnicích by mělo pomáhat až 2400 mediků čtvrtých a pátých ročníků a studenti absolventských ročníků farmacie či zubařství. V úterý pak řekl, že až 7000 studentů lékařských fakult a až 10 000 studentů dalších vysokých škol posílí nová speciální odběrová místa.