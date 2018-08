Lesy ČR dostaly tučnou pokutu za kůrovce

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) uložila státnímu podniku Lesy ČR pokutu 3,5 milionu korun za to, že nezabránil působení škodlivých činitelů na les, čímž měl ohrozit životní prostředí. Nepravomocná sankce následovala po kontrolách v několika lesních správách na Moravě. Napsaly to Lidové noviny (LN), podle kterých pokuta padla za nálet kůrovce do českých lesů.

Kontrola zjistila, že "podnik při svém hospodaření rovnoměrně a trvale neusiloval o zachování všech funkcí lesa, neprováděl včasná a zároveň účinná opatření k předcházení a zabránění působení škodlivých činitelů na les, a ohrozil tak životní prostředí," píše deník. Rozhodnutí ČIŽP dostaly Lesy ČR k poslednímu červencovému dni. Je nepravomocné a podnik se proti němu chce podle LN do poloviny srpna odvolat.

Kvůli nedostatečnému zvládnutí kůrovcové kalamity byl v květnu odvolán generální ředitel Lesů ČR Daniel Szórád. Podle něj za ní ale stojí především výkyvy počasí a sucho. Po svém odvolání Szórád také uvedl, že nasazená opatření proti škůdci byla na hraně toho, co lze zvládnout.

Kůrovcová kalamita, o které odborníci říkají, že je dosud největší na území Česka, zasáhla nejen státní lesy. Škůdce nejvíce postihl oblast severní a střední Moravy a Slezska, tedy Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj. Zasažené jsou i okresy Třebíč, Znojmo, Jihlava nebo Jindřichův Hradec. Situace s lýkožroutem není dobrá ani v podhůří Šumavy a Českého lesa v Jihočeském a Plzeňském kraji. Další místa jsou ohrožena.