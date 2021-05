Lesy ČR mají v Praze novou muzejní expozici, reagují v ní na kalamitu kůrovce

Státní podnik Lesy České republiky (LČR) v pondělí otevřel v Národním zemědělském muzeu v Praze na Letné novou stálou expozici o své činnosti. Prezentují v ní obnovu lesů po kůrovcové kalamitě, která od roku 2018 ničí lesy v České republice. Nová expozice nahradila v muzeu dočasnou instalaci státního podniku, která vznikla před pěti lety. Řekla to mluvčí státního podniku Eva Jouklová. Lesy ČR spravují téměř polovinu lesů v zemi.

Expozice pod názvem Lesy pro budoucnost se skládá ze dvou částí. "V první stálé představujeme naše programy související se založením i ochranou nově vysazených lesů. Druhá část dává příležitost aktuálním tématům, jako je teď například jihomoravská oblast Soutoku," uvedl generální ředitel LČR Josef Vojáček.

Lidé by návštěvou expozice měli porozumět současné proměně lesů a vidět, co lesníci pro obnovu lesů dělají. Ukáže jim to, jak budou vypadat lesy, které státní lesy vysazují na mýtinách po kůrovci. Lidé se budou moci virtuálně podívat do šesti lokalit na podobu lesů za dvacet až třicet let.

Lesy ČR také v expozici prezentují různé programy, například na návrat vody do lesů a krajiny či na návrat koní pro šetrné hospodaření v nepřístupném terénu. Ukazují i program Vracíme sovy lesu, který je zaměřený na podporu populace sov coby přirozených predátorů přemnožených hrabošů likvidujících kořínky nově vysazených stromků.

Součástí expozice je i pozvání na další ročník akce Den za obnovu lesa, který by se měl konat letos na podzim. Na první ročník akce v říjnu 2019 přišlo sázet stromky a uklízet lesy 31 tisíc lidí. Loni se akce kvůli epidemii koronaviru nekonala.