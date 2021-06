Lesy ČR začaly kácet dřevo na obnovu domů na jižní Moravě zničených tornádem

Státní podnik Lesy České republiky (LČR) v úterý začal kácet první dřevo na krovy pro obnovu domů zničených na jižní Moravě čtvrtečním tornádem. Dřevorubci ve státních lesích v okolí obce Gajer na Svitavsku vybírali a poráželi smrky, z nichž půjdou udělat trámy o délkách deset až 12 metrů. Právě takové trámy jsou obvykle potřeba pro postavení nových krovů. Lidé postižení tornádem dostanou dřevo od LČR darem.

Podnik krátce po řádění tornáda oznámil, že lidem poskytne na obnovu zničených domů až 50 metrů krychlových dřevěné kulatiny na nový krov nebo finanční dar ve výši 100 tisíc korun. "Zatím se na nás obrátilo kolem 400 lidí, samotnou žádost o pomoc podalo téměř 100 z nich. Většina žadatelů má zájem o finanční pomoc. U ní předpokládáme proplacení prvních darů tento týden," uvedla Jouklová.

Do pátku by měli těžaři na Svitavsku pokácet asi 200 metrů krychlových dřeva, které by mělo stačit pro čtyři žadatele. Dřevo těží pomocí těžebního stroje, takzvaného harvestoru. Vytěženou kulatinu státní podnik pošle na pilu, kde z dřeva udělají trámy či latě podle požadavků stavebníka. Další dřevo jsou státní lesy připraveny těžit i v jiných oblastech, například na Vysočině či jižní Moravě.

Lesy ČR plánují, že na krovy se bude těžit převážně smrkové dřevo napadené kůrovcem. "Právě takové dřevo je pro tento účel vhodné, samotná dřevní hmota poškozená není, stopy po kůrovci jsou pouze v lýku," uvedla mluvčí.

Zájemci o pomoc státních lesů musejí vyplnit jednoduchou žádost. K dispozici je na webu podniku. Pravdivost údajů v žádosti musí potvrdit zástupce obce. Dřevo Lesy ČR darují na obnovu objektů k trvalému bydlení. Podnik také postiženým lidem daruje 20 metrů krychlových palivového dříví.

Škody na lesích a nemovitostech v regionu zasaženém tornádem utrpěly i samotné Lesy ČR. Zatím odhadly, že v lokalitě jižní Moravy mají kvůli tornádu asi 40 tisíc metrů krychlových poškozeného dřeva. Státnímu podniku tornádo také poškodilo okna a střechy na správních a technických objektech a zničilo dva automobily. Finančně podnik škody zatím nevyčíslil.