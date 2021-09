Letiště Praha zrušilo tendr na taxislužbu. Chce po úpravě vypsat nový

Letiště Václava Havla Praha zrušilo koncesní řízení na nového poskytovatele taxislužby. Rozhodlo se tak po zvážení připomínek některých uchazečů, které tito zájemci vznesli na základě výkladu legislativy ze strany ministerstva dopravy. Tendr chce proto vypsat znovu. Letiště to uvedlo v pondělní tiskové zprávě.

Taxislužba měla podle podmínek řízení na pražském letišti fungovat jinak než dosud. Hlavní navrhovanou změnou bylo, že cestující po elektronické objednávce nebo objednávce u přepážky na letišti měli znát cenu cesty dopředu. S vítězem tendru mělo letiště uzavřít pětiletou smlouvu a nový provozovatel měl začít fungovat od ledna příštího roku. V současnosti smluvní taxislužbu na Letišti Václava Havla Praha provozují TAXI Praha a FIX, jimž končí kontrakt.

Uchazeči přitom elektronickou objednávku přímo u řidiče nebo na přepážce zpochybňují. Podle nich by se na příjem elektronických objednávek u řidiče nebo na přepážce mohlo nahlížet jako na nezákonnou praxi. Letiště by tak mohlo přijít o nejvýhodnější nabídku.

"Od vyhlášení výběrového řízení v květnu jsme obdrželi řadu připomínek i výhrad. Protože chceme postupovat transparentně a zároveň je naším cílem zachovat kvalitu produktu vůči všem segmentům cestujících, rozhodli jsme se znovu provést tržní konzultaci a tendr co nejdříve vypsat znovu," uvedl člen představenstva Letiště Praha Jakub Puchalský.

Jednoduchá úprava zadávacích podmínek podle něj není možná, protože zasahuje základy nastaveného obchodního modelu. Pokud by Letiště Praha připustilo možnost poskytování jízd na taxametry jako alternativní způsob odbavení impulzivních zákazníků, znamenalo by to zcela jiný způsob výpočtu nájemného. Letiště se tak musí znovu obrátit na trh, což v průběhu koncesního řízení nesmí, a projednat možnosti nastavení nového modelu tak, aby mohlo získat co nevýhodnější nabídky při zachování všech ostatních klíčových parametrů kvality.

Letiště proto v následujících měsících vypíše nové koncesní řízení. Od nového modelu si podle Puchalského slibuje zachování kvality služby vůči všem segmentům cestujících. Zároveň tak bude zachována plná transparentnost řízení, dodal.