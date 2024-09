Letní prázdniny skončily, začíná nový školní rok

Na základních a středních školách začíná nový školní rok. Do lavic v něm podle odhadů ministerstva usedne asi 117.900 prvňáčků. Počet žáků v základních školách se podle odhadů ministerstva oproti loňsku sníží, žáků středních škol v denní formě vzdělávání naopak přibude. Na některých školách přivítají děti vedle učitelů jako každý rok i politici.

Prezident Petr Pavel zahájí školní rok v ZŠ a MŠ Kladno v ulici Zdeňka Petříka. Premiér Petr Fiala (ODS) se společně s ministrem školství Mikulášem Bekem (STAN) a ministrem životního prostřední Petrem Hladíkem (KDU-ČSL) zúčastní slavnostního otevření přírodovědného gymnázia v Brně. Bek navštíví první školní den i další školy na Brněnsku. Pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS) zahájí nový školní rok v ZŠ Hornoměcholupská.

Na základních školách by se mělo ve školním roce 2024/2025 vzdělávat asi 998.000 žáků, tedy asi o 2300 méně než v uplynulém školním roce, odhaduje ministerstvo školství. Na středních školách by se mělo v novém školním roce podle odhadů resortu vzdělávat v denní formě studia v oborech středního vzdělání, středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitou asi 475.900 žáků, To je podle resortu asi o 17.800 více než v předchozím školním roce. Odhady nezahrnují obory zkráceného a nástavbového studia.

Žáci některých škol budou mít prodloužené prázdniny. K 30. srpnu evidovalo ministerstvo školství 15 žádostí o pozdější začátek školního roku u základních škol a dvě u středních škol. Žádosti se podle ministerstva týkají především důvodů, které znemožňují výuku v prostorách škol kvůli rekonstrukcím. Podle statistik úřadu bylo v minulém školním roce v Česku téměř 4300 základních a asi 1300 středních škol.

Dvě třetiny dětí v Česku chodí do školy rády, zhruba třetinu dětí ale škola nebaví, vyplývá z nedávného průzkumu Českého výboru pro UNICEF na téma Děti a škola, který zpracovala agentura STEM/MARK. Škola a výsledky, které v ní děti mají, ovlivňují to, jak jsou šťastné, ukázal průzkum, který mapuje názory, postoje a očekávání dětí. Zúčastnilo se ho asi 400 dětí ve věku devět až 17 let. Podle průzkumu společnosti NMS Market Research se 58 procent dětí do školy netěší. Hlavními důvody jsou návrat k učení, nuda a ranní vstávání. Přesto i podle tohoto průzkumu, kterého se zúčastnilo 725 dětí ve věku 12 až 18 let, má dvě třetiny žáků svou školu rádo.

V prvních školních dnech strážníci zvyšují dohled nad přechody pro chodce u školských zařízení.