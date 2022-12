Letos klesl prodej fix, jimiž lidé od začátku koronakrize malují putovní kamínky

Dačické firmě Centropen letos klesl prodej fix určených pro příznivce trendu posledních let, takzvanému malování na kamínky. Zatímco loni a předloni jich ročně prodala statisíce, letos to byly desítky tisíc. Menší prodej souvisí s koncem koronakrize, řekl generální ředitel Centropenu Martin Žahourek.

Při malování na putovní kamínky člověk kámen pomaluje, napíše na něj směrovací číslo své obce a někde venku ho položí. Kdo ho najde, vyfotí ho, snímek sdílí na facebooku a kamínek dá jinam. Facebooková skupina Kamínky má přes 396 tisíc členů.

"V tuzemsku skončil jeden velký trend. Byl obrovský trend malování na kamínky a hodně se k tomu používaly naše popisovače Decor pen. Pokleslo to razantně. S tím, jak skončil covid, to kleslo na čtvrtinu, pětinu počtu. Byl to dlouho výrobek, který jsme prodávali jen okrajově. Pak přišel covid, a jak lidé nemohli nikam chodit a byli jen sami venku v přírodě, byla to obrovská mánie. Prodávali jsme šílené počty. Před covidem jsme prodávali deset tisíc sad a při covidu snad dvě stě tisíc. Tohle skončilo, teď je to zpátky někde na čtyřiceti tisících, podstatně níž," řekl Žahourek.

Malované putovní kamínky by měl autor položit na viditelné místo, aby je mohl najít někdo jiný a radovat se. Vyplývá to z pravidel skupiny Kamínky. Každý kámen je třeba zespoda podepsat, přidat název skupiny Kamínky, logo facebooku a PSČ místa, odkud autor je. Na kameny se maluje akrylovými barvami a akrylovými fixami, na závěr se ještě přelakují.

Řada lidí začala malovat při prvním lockdownu na jaře 2020. Patří k nim padesátiletá zdravotní sestra Zdeňka Špengerová z Českých Budějovic. Když byla na dovolené v Orlických horách, našla tam kamínek s malůvkou panáčka. To ještě nevěděla, co to znamená, tak ho tam nechala ležet. Potom se dočetla, oč jde, a hra ji zaujala. Jen letos namalovala asi 40 kamínků. Když se sama zapojila, první kamínek, s malůvkou delfína, objevila na hradu Litice u východočeského Žamberka. Vzala si ho a na jeho místo dala svůj s beruškou.

"Vím, že ho našel malý klučík s rodinou a měl velkou radost. Líbila se mi myšlenka, že to lidem dělá radost. I já samotná jsem ráda, když ho najdu. Nejhezčí je čekání, jestli ho někdo najde a jak bude reagovat," řekla zdravotnice, která maluje i s dcerou Petrou, na čemž ji nejvíc těší společně strávený čas.

Ženy, jež na kameny malují, si někdy říkají kamínkářky. Špengerová používá fixy Posca, Decor pen a akrylové barvy. Maluje většinou srdíčka, také velikonoční, vánoční nebo hudební motivy. Jeden její kamínek doputoval do zahraničí, jiné na Moravu nebo sever Čech. Od přátel dostala letos k narozeninám pomalovaný větší kámen, na nějž se jí všichni podepsali.

Výrobce kancelářských, školních a hobby potřeb Centropen měl loni tržby 581 milionů korun a skončil v zisku po zdanění 70,2 milionu. Vyplývá to z výroční zprávy. Firma s tradicí z roku 1940 zaměstnává 390 lidí.