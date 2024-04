Letošní březen byl nejteplejší od roku 1961, průměrná teplota činila sedm stupňů

Letošní březen byl nejteplejší na území ČR od roku 1961. Průměrná teplota dosáhla sedmi stupňů Celsia a byla o 3,8 stupně vyšší než normál let 1991 až 2020. Po extrémně teplém únoru tak jde o další rekordně teplý měsíc v řadě. Předběžná data dnes zveřejnil na síti X Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Doposud nejteplejší březen evidovali meteorologové v roce 2014, ten letošní byl proti němu o 0,8 stupně Celsia teplejší. V pražském Klementinu byl březen s průměrnou teplotou deset stupňů Celsia nejteplejší ze všech březnů od počátku měření, tedy od roku 1775. Jeho průměrná teplota zhruba odpovídala průměrnému dubnu, podotkli meteorologové.

"V průběhu měsíce jsme zaznamenali několik výrazně teplých období s průměrnými denními teplotami více než čtyři stupně Celsia nad hodnotou normálu. Nejteplejší byl závěr měsíce, ve dnech 30. a 31. 3. se průměrná teplota vzduchu na území ČR pohybovala více než osm stupňů Celsia nad normálem," uvedl ČHMÚ k celorepublikovým údajům.

V Česku v posledních březnových dnech padaly na mnoha stanicích teplotní rekordy, hranice letního dne, tedy 25 stupňů Celsia ale překonána nebyla. Více než 25 stupňů Celsia bylo letos poprvé 1. dubna. Nejtepleji bylo na velikonoční pondělí v Karviné s 26 stupni Celsia. Loni zaznamenali meteorologové první letní den zhruba o měsíc později.

Letos byl vedle března mimořádně teplý i únor, který byl dokonce teplejší než většina březnů. Průměrná teplota v únoru dosáhla 5,7 stupně a byla o 6,1 stupně vyšší než normál let 1991 až 2020.

Zatímco byl ale únor bohatý na srážky, v průměru jich na území Česka spadlo víc než 150 procent normálu, březen byl srážkově spíše normální. "Srážkově byl měsíc březen podle předběžného hodnocení na hranici srážkově normálního a podnormálního měsíce," uvedl ČHMÚ.

Data jsou podle meteorologů předběžná, podrobnější zhodnocení počasí za březen zveřejní ČHMÚ v první polovině dubna.

