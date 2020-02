Letošní rozpočet fondu dopravy bude podle Havlíčka o 20 miliard vyšší

Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) bude letos proti plánům o 20 miliard korun vyšší, instituce bude mít k dispozici asi 107 miliard korun. V diskuzním pořadu České televize Otázky Václava Moravce to v neděli řekl ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO). Loni měl SFDI, z něhož je financována třeba výstavba dálnic, rozpočet původně okolo 86 miliard korun, v průběhu roku se výdaje zvýšily na zhruba 101 miliard korun. Havlíček chce také posílit pravomoci výkonného výboru a dozorčí rady fondu.

Letos počítal stát pro SFDI původně s částkou 87,3 miliardy korun. "Minulý týden jsme dohodli navýšení o dalších 9,2 miliardy a ještě přihodíme deset miliard z operačního programu," uvedl v neděli Havlíček. V minulých letech stát také přispíval krajům na opravy silnic druhých a třetích tříd, ročně regiony dostávaly mezi dvěma až čtyřmi miliardami korun. Jim Havlíček žádnou částku neslíbil.

"Nebylo to nic povinného, nechci říct, že to bylo dobrovolné. Byla to dobrá vůle. Teď jsme v situaci, kdy si musíme říct, zda něco ještě uděláme a zvládneme v tomto roce či nikoliv. Budu se snažit, abych na to ještě něco získal. Nechci teď slibovat částku čtyř miliard korun, troufám si tvrdit, že v této výši to asi nebude," řekl ministr.

Liberecký hejtman Martin Půta (SLK) v nedělní diskuzi uvedl, že by uvítal, kdyby peníze od státu byly nějakým způsobem zakotvené, tak aby s nimi mohly kraje počítat a plánovat. Kraje a obce podle něj trápí také kamiony, které objíždějí nově zpoplatněné silnice prvních tříd. Mýto se na zhruba 900 kilometrech z nich platí od začátku ledna.

Jako příklad uvedl Půta Mimoň a okolí. Policie podle něj v řadě případů neshledává dostatečné důvody pro to, aby bylo v kritických místech instalováno dopravní značení, které by objíždění placených úseků znemožnilo. Havlíček slíbil, že kvůli této věci osloví ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD). "Nesmí být problém dát tam ceduli," uvedl.

Státní fond dopravní infrastruktury funguje od roku 2001, od té poskytl na financování dopravní infrastruktury více než 1,1 bilionu korun. K nejdražším projektům patřila stavba dálnice D8 a železničního tunelu v Ejpovicích. Ředitele fondu Zbyňka Hořelicu vyzval v polovině ledna premiér Andrej Babiš (ANO) k rezignaci. Spolu s prvním náměstkem ministra dopravy Tomášem Čočkem podle něj nezvládli situaci kolem zakázky k elektronickým dálničním známkám, kvůli které skončil ve vládě ministr Vladimír Kremlík (za ANO). Hořelica ve funkci zatím pokračuje.

Havlíček v neděli dále uvedl, že chce posílit povinnosti výkonného výboru SFDI, jehož je předsedou, a dozorčí rady fondu. "Kritizuji to, jakým způsobem je dneska tak klíčová instituce jako SFDI kontrolována a monitorována," řekl ministr. Vadí mu především to, že dozorčí rada a výbor nemají aktuálně podle něj žádnou pravomoc ani odpovědnost. Posílit kontrolu SFDI navrhuje také poslanecký návrh, který v pondělí probere vláda. Kabinet k němu zřejmě zaujme neutrální stanovisko, podle Havlíčka může být spouštěčem diskuze ve Sněmovně.