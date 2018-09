Liberec asi přijde o svůj symbol, zoo se chce zbavit bílého tygra

Liberecká zoo je proslulá chovem bílých tygrů a v jistém smyslu jde o její symbol. Podle ředitele zoo Davida Nejedla se ho tam ale budou muset do budoucna pravděpodobně vzdát a unikátní zvíře nahradit. V rozhovoru pro server iDnes.cz také přiznal, že nechtějí veřejnosti prezentovat pouze "roztomilé muchláčky", ale zejména profesionální přístup chovatelů.

Doporučení, aby zoo přestala chovat anomálie, jako jsou bílí lvi a tygři, vydala Evropská asociace zoologických zahrad. "Před pár lety vydali doporučení, aby se přestali chovat kříženci jako bílí lvi a tygři a další zvířata, která nejsou spojena s ochranou přírody. Chovatelský prostor, který zabírají, by se měl uvolnit programům pro záchranu ohrožených druhů," vysvětluje Nejedlo. V následujícím roce podle jeho slov šlo o důrazné doporučení a údajně se to už blíží ke striktnímu nařízení.

Nejedlo přiznává, že se na radikální krok pomalu připravují. Rozhodli se nechat dožít dvě stará zvířata, nová už pořizovat nebudou. Poslední mláďata tygra bílého zůstala v zoo celé dva roky, protože podle ředitele projevil zájem pouze cirkus a několik soukromých chovatelů. "Není úlohou zoologické zahrady odchovat zvířata pro cirkus. Veřejnost to čím dál víc chápe," uznává. Místo bílých tygrů by zoo chtěla chovat menší druh ohrožených sumaterských tygrů.

Předcházet si návštěvníky

Zařízení však musí v případě velkých změn myslet především na své návštěvníky; už jenom proto, že jde o druhý nejvýznamnější zdroj financování celého provozu. "Návštěvníky je potřeba si předcházet, ale ne se jim podbízet. Jsme zoo, která se snaží vystupovat s respektem k volně žijícím zvířatům. Už neděláme křtiny mláďat, kde bychom je prezentovali jako "roztomilé muchláčky". Chceme, aby z fotografií byl znát profesionální postoj chovatele, když se mu dostane do rukou zvíře, které je nutné načepovat a naočkovat," vysvětluje Nejedlo.

V jiných zoo bývají často k vidění celebrity, které drží roztomilé zvířátko a sdílejí své fotografie na internetu. Podle Nejedla má takový postup pouze krátkodobý pozitivní efekt, ale negativní důsledky. "Veřejnost má potom dojem, že je to tak v pořádku, a každý chce selfíčko se zvířátkem. S malými roztomilými tygříky se lidé mohou fotit půl roku, pak už to je nebezpečné. A co pak s tygrem. V cirkuse už je také omezují, mohou potom jedině na Ukrajinu, do Číny nebo jinam, kde se s nimi mnohdy děje bůhvíco," uzavírá ředitel.