Liberec plánuje letní opravy škol, stát ho to bude až 22 miliónů

Liberec vydá do letních oprav ve čtyřech základních školách skoro 22 milionů korun. Bezmála 15 milionů z toho je určeno na rekonstrukci a přestavbu šaten a sociálního zařízení pavilonu tělocvičny ZŠ Lesní ve čtvrti Staré Město. Práce tam potrvají podle náměstka primátora Petra Židka (ODS) do října.

"Vyžadovaná změna dispozičního řešení zlepší současný stav a výrazně modernizuje prostory školy. Zároveň budou v dané části školy kompletně rekonstruována i sociální zařízení, která jsou po letech používání ve stavu, který neodpovídá dnešním podmínkám," uvedl náměstek.

Některé toalety budou mít od podzimu nové také ZŠ Dobiášova v Rochlici. "V rámci postupné renovace sociálních zařízení na ZŠ Dobiášova, která je největší základní školou v Liberci, proběhne renovace dalších prostor," uvedl Židek. Konkrétně podle něj vybraná firma za 3,3 milionu korun zmodernizuje sociální zařízení ve stravovacím pavilonu a u ordinace lékaře, která je v budově školy.

Přes léto budou řemeslníci pracovat i na opravě opěrné zdi budovy prvního stupně základní školy v Ostašově v Žákovské ulici. Na západní straně objektu se kvůli povětrnostním vlivům po zimě vyvalila část zdiva a místo se stalo nebezpečným. "Proto je nutné tu kamennou zeď rozebrat, udělat nový betonový základ a znova z žulových kvádrů ji vystavět," řekl náměstek. V rámci zakázky za 1,4 milionu korun vybraná firma upraví i sousední plochu, na níž je osm nádob na tříděný odpad.

Přes dva miliony korun bude stát vytvoření výdejny jídel a pořízení nového vybavení kuchyně pro ZŠ Orlí v dolním centru města. Dosud musejí děti ze školy na obědy chodit do nedaleké školy ZŠ Barvířská. "Stavební práce budou spočívat v dispozičních a stavebních úpravách dotčených prostor, výměně elektroinstalace a vnitřních rozvodů kanalizace, úpravách rozvodů ústředního vytápění a montáži vzduchotechnických zařízení," uvedla mluvčí radnice Jana Kodymová. Práce by měly začít na konci června a skončit o devět týdnů později.

Liberec je zřizovatelem 21 základních škol. Aktuálně největší investicí města, jež je spojená se školami, je částečná modernizace ZŠ Jabloňová ve Starých Pavlovicích bezmála za 97 milionů korun. Kvůli tomu žáci od 5. do 9. třídy jezdí od září minulého roku za výukou na opačný konec města, do Vesce. Náhradní prostory pro ně město sehnalo v bývalé ubytovně univerzity v Mařanově ulici. Docházet tam budou až do konce letošního kalendářního roku, kdy by měla částečná rekonstrukce jejich školy skončit. Stavebními úpravami ZŠ Jabloňová získá nové prostory pro odborné učebny přírodních věd, IT a dvě učebny cizích jazyků. Budou v nové nástavbě nad jedním ze sedmi propojených pavilonů školy. Přibude také spojovací krček s výtahem, kabinety, sklady pro odborné učebny a bezbariérová WC. Součástí stavebních úprav je i kompletní výměna rozvodů v celém objektu školy. Kvůli naměřeným vysokým hodnotám radonu škola získá novou vzduchotechniku ke snížení jeho koncentrace.