Liberecký kraj testuje opětovné využití posypu použitého při zimní údržbě

Liberecký kraj testuje opětovné využití posypového materiálu, především kamenné drti, použitého při zimní údržbě krajských komunikací druhých a třetích tříd. Až 95 procent takzvaných smetků je možné znovu využít, řekl ČTK náměstek hejtmana Jan Sviták (Starostové pro Liberecký kraj). V Libereckém kraji se kamennou drtí nebo pískem sype v zimě více než polovina krajských komunikací, minulou zimu tak silničáři na silnice vysypali více než 8000 tun drti a téměř 5900 tun písku.

"Myslím, že to bude významný počin a krok správným směrem, protože už léta laická veřejnost i my všichni se zabýváme tím, že smeteme ze silnic obrovské množství materiálu, který by mohl být následně využit. Vzhledem k tomu, že kameniva rychle ubývá, už se vozí i ze zahraničí, primárně tedy na stavbu silnic, tak si myslím, že to je krok správným směrem. Předpoklad je, že by byla dvě střediska na dotřiďování, teď to zkoušíme na Českolipsku. Další by mělo vzniknout někde na druhé straně kraje," doplnil Sviták.

Údržbu krajských komunikací i části silnic prvních tříd v Libereckém kraji zajišťuje krajská společnost Silnce LK, na zkušební recyklaci smetků spolupracuje s odpadovou firmou Compag CZ. Drť, kterou vůz smete ze silnice, se podle Svitáka přes síta vytřídí. "K posypu komunikací bude možné znovu použít 50 až 60 procent, zbytek je zemina, která teď procházela laboratorními testy a podle prvních výsledků to vypadá, že bude moci být využita v rámci stavebních úprav," řekl hejtmanův náměstek.

Liberecký kraj je z velké části horskou a podhorskou oblastí, která je na zimní údržbu náročná, a proto drahá. V posledních 15 letech stála zimní údržba v kraji v průměru 124 milionů korun ročně. Nejdražší byla zatím zima 2012/2013, kdy údržba přišla krajskou kasu na 153,6 milionu korun. Nejlevnější byla zima 2013/2014, kdy zimní údržba v kraji stála necelých 74,8 milionu. Za minulou zimu zaplatil kraj 142,6 milionu korun, zhruba o deset milionů korun méně než v zimě 2022/2023.

Krajská společnost Silnice LK zajišťuje údržbu 2063 kilometrů krajských silnic, jen 57,4 kilometru zůstalo v zimě bez údržby. Neudržují se většinou jen málo využívané úseky silnic třetí třídy, po kterých nejezdí veřejná doprava, stejné to bude podle Svitáka i následující zimu. Solí se v kraji 861 kilometrů, což je zhruba 42 procent komunikací, 1092 kilometrů sypali silničáři drtí nebo pískem, necelých 62 kilometrů protahovali pluhy bez posypu. Podíl silnic, kde se solí, se nedaří podle Svitáka příliš zvýšit. "Někde narážíme na ochranu přírody, někde na samosprávy, které se tomu brání," dodal.