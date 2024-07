Lichtenštejnský palác na Kampě bude oba sváteční dny otevřený veřejnosti

Lichtenštejnský palác na pražské Kampě bude dnes i v sobotu otevřen veřejnosti. Budova, která slouží k reprezentačním účelům úřadu vlády a ubytování vzácných hostů, bude po oba sváteční dny přístupná ve skupinách s průvodcem od 09:00 do 16:00.

Lichtenštejnský palác na břehu Vltavy v blízkosti Karlova mostu, jehož historie sahá do roku 1555, slouží české vládě k reprezentačním účelům. Objekt několikrát změnil podobu i majitele, mezi něž patřil rod Kaiserštejnů a Lichtenštejnové. V roce 1864 koupil palác od Lichtenštejnů mlynář František Odkolek, který ho přestavil do současné podoby. Pro potřeby vlády se upravil v letech 1979 až 1991, kdy se jeho prostory rozšířily o jedno podzemní podlaží a obvodové zdi byly zabezpečeny proti hrozícímu se sesutí do Vltavy.

Přízemní sály a salonky slouží ke společenským a pracovním setkáním. V apartmánech umístěných ve druhém patře pobývali při návštěvě Prahy například španělský král Juan Carlos s chotí Sofií, britská královna Alžběta II. či japonský císař Akihito s císařovnou Mičiko.

Úřad vlády také až do poloviny října každou sobotu otevírá brány zahrady Strakovy akademie, a to do 10:00 do 18:00. Vstup je z Kosárkova nábřeží. Návštěvníci tam kromě tisíců květin mohou vidět i venkovní výstavu fotografií u příležitosti 20. výročí vstupu České republiky do Evropské unie, která je součástí celoročních oslav této události.

Návštěvnická sezona ve vládních objektech začala 1. května a veřejnosti budou přístupné ve vybrané dny a státní svátky do 17. listopadu. Na letošní rok úřad vlády naplánoval 14 dnů otevřených dveří, z toho pět v Lichtenštejnském paláci, čtyři v Kramářově vile, tři v Hrzánském paláci a dva ve Strakově akademii. Loni navštívilo tyto objekty podle vedoucí úřadu vlády Jany Kotalíkové přes 12.000 lidí.