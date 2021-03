Lidé by letos mohli při volbách do Sněmovny volit z karantény

Ministerstvo vnitra chystá novelu, která by letos ve volbách do Sněmovny umožnila lidem volit z karantény podobně jako loni v krajských volbách. Po středečním zasedání Ústředního krizového štábu (ÚKŠ) to novinářům řekl jeho předseda Jan Hamáček (ČSSD). Využití by nalezla, pokud bude epidemická situace i letos na podzim vyžadovat zvláštní opatření, řekl Hamáček.

Stát loni speciální novelou umožnil lidem v nařízené karanténě hlasovat z auta na vyčleněných místech, případně si vyžádat příjezd speciální volební komise s přenosnou volební schránkou. Norma také zavedla zvláštní volební okrsky v sociálních či zdravotnických zařízeních, která byla v karanténě. V novele bylo výslovné ustanovení, podle něhož cesta k volbám nebyla porušením uložené karantény.

Hamáček ve středu řekl, že nelze vyloučit epidemická omezení i pro letošní volby do Sněmovny, které se budou konat 8. a 9. října. "Pracovní skupina připravuje obdobnou novelu, jako byla pro volby do krajů, aby v případě potřeby bylo možné zvládnout volby i například tím režimem drive-in nebo speciálními volebními komisemi," uvedl Hamáček.

Prosadit se podle něj naopak nepodaří korespondenční hlasování. "Můžeme to navrhnout, ale jak znám atmosféru v Poslanecké sněmovně, není tam většina pro korespondenční volbu," řekl. Vyplynulo to podle něj z řady jednání s politickými stranami. "Aktuálně ve Sněmovně není 101 hlasů na korespondenční volbu," dodal Hamáček.