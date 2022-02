Lidé by mohli mít větší vliv na volbu konkrétních adeptů na obecní zastupitele

Lidé by do budoucna mohli získat větší vliv na zvolení konkrétních kandidátů na obecní zastupitele. Posílit většinové prvky v komunálních volbách má novela, kterou se chystají předložit senátoři kolem místopředsedy horní komory Jiřího Oberfalzera (ODS). Novela vychází z návrhu proměnlivě smíšeného volebního systému, který na úterním semináři v Senátu představil politolog Tomáš Lebeda z Univerzity Palackého v Olomouci.

Návrh počítá s tím, že by hlasy pro jednotlivé kandidáty byly při rozdělování mandátů započítávány odděleně od hlasů pro volební uskupení. Mandáty pro volební strany by byly rozdělovány tak jako dosud podle poměrného systému, mandáty pro kandidáty podle většinového systému. Návrh by tak byl podle Lebedy spravedlivější v porovnání se současným systémem, kdy je hlas pro jednotlivé kandidáty primárně započítávám jako hlas pro jejich volební uskupení. "Volič si myslí, že volí lidi, ale ve skutečnosti volí strany," uvedl politolog.

Poměr mezi jednotlivými způsoby rozdělení mandátů by podle nového způsobu určili voliči tím, kolik z nich by volilo strany a kolik jednotlivé kandidáty. Pokud by například třetina hlasů ve volbách patnáctičlenného zastupitelstva připadla stranám, podle poměrného systému by takto bylo rozděleno pět křesel v zastupitelstvu. Zbývajících deset křesel by pak připadlo preferovaným kandidátům v pořadí podle toho, kolik by obdrželi hlasů. Kandidáti, kteří by mandát získali podle většinového systému, by pak vypadli z rozdělování mandátů podle poměrného systému.

Návrh podle Lebedy zachovává dosavadní způsob označování volebních lístků, kdy si lidé mohou vybrat buď stranu, nebo jednotlivé kandidáty podle počtu členů zastupitelstva. Nadále by mohli obě formy zkombinovat tím, že by křížkem označili několik preferovaných kandidátů bez rozdílu politické příslušnosti a také jednu ze stran, přičemž z její kandidátky by byl dostali jejich hlas kandidáti v počtu, který by chyběl do naplnění zastupitelstva.

Nový způsob přepočítávání mandátů by podle Lebedy mírně posiloval silnější strany na úkor slabších, na druhé straně by ovšem umožnil volbu osobností na úkor stran. Politolog na základě dosavadních hlasování v komunálních volbách pokládá za "velmi pravděpodobné", že ve velkých městech bude převažovat poměrná složka rozdělování mandátů, zatímco v malých obcích by mohla být čistě většinová.

Novela se nebude týkat letošních podzimních komunálních voleb, zdůraznil Oberfalzer. Její finální podoba by mohla být předložena do poloviny letošního roku. Tvůrci novely počítají také s tím, že by na polovinu snížili nutnost zisku deseti procent hlasů pro jednotlivé kandidáty k tomu, aby v rámci svého volebního uskupení mohli přeskočit adepty v pořadí nad nimi a být tak zvoleni. V současném systému totiž bývají zvoleni lidé z předních pozic kandidátek, i když získají menší počet přednostních hlasů než jejich kolegové v pořadí za nimi.