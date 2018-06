Lidé často nevědí, jak třeba funguje EU. I proto vzniká napětí.

V debatě o mezinárodní politice nelze očekávat shodu, je ale možné ji kultivovat, řekl v rozhovoru nový ředitel Ústavu mezinárodních vztahů (ÚMV) Ondřej Ditrych. Střety mezi radikálními zastánci různých pohledů podle něj vznikají i kvůli neznalosti. Jeho cílem proto je, aby ÚMV vnášel do veřejné diskuse o zahraničněpolitických tématech odborný a nestranný pohled. Stěžejní je podle něj také to, aby si ústav udržoval kvalitu špičkového vědeckého centra a poskytoval praktické výstupy, které mohou ovlivnit českou zahraniční politiku.

"Je mylné si představovat, že tu byl někde nějaký zlatý věk, kdy jsme se všichni na všem shodovali a měli jsme sdílené povědomí o realitě," komentoval Ditrych aktuální rozdělení společnosti nad některými tématy. "K té polarizaci přispívá i ne úplně pokročilé povědomí například o tom, jak funguje Evropská unie," uvedl. Právě ve vysvětlování obsáhlých témat, jako je třeba činnost EU, vidí Ditrych jeden z pilířů činnosti Ústavu mezinárodních vztahů.

Lepší informovanost veřejnosti podle něj může být jednou z cest, jak reagovat na fenomén takzvaných fake news, které se často týkají právě zahraniční politiky. Poznamenal, že šíření nepravdivých zpráv není v historii ničím novým, ve větším měřítku se i v mezinárodních vztazích začalo objevovat po vynálezu knihtisku v 15. století. "Dnes samozřejmě nové technologie umocňují ten vliv a vytvářejí nové možnosti, jak se to děje," uvedl. "Proto je v téhle době o to důležitější, aby instituce s nějakou autoritou do veřejné diskuse vstupovala, rozšiřovala ji a prohlubovala," dodal. Odmítá však, aby byl Ústav mezinárodních vztahů spojen s jedním názorovým proudem nebo třeba politickou stranou.

Aktuální politická situace podle Ditrycha nemá na ústav vliv, byť jejím zřizovatelem je ministerstvo zahraničí. "Ministerstvo zahraničí je náš významný partner, ale jsme nezávislá veřejná výzkumná instituce," zdůraznil. Činnost přibližně 20 expertů a šesti specializovaných center je z většiny hrazena z vládního rozpočtu na vědu a výzkum. Část peněz ÚMV získává na jednotlivé projekty z národních i mezinárodních grantů.

Jako jádro činnosti ÚMV vnímá Ditrych vynikající vědeckou činnost. "Chci, aby ústav byl vidět na vědecké mapě Evropy, aby byl vyhledávaný partner a instituce, která požívá mezinárodního respektu," řekl. Z výzkumu pak podle něj mohou vycházet i kvalitní podklady pro spolupracující instituce, především pak ministerstvo zahraničí. Expertní pohledy ministerstvo využívá například při diskusi o strategických dokumentech. "Naše role je spíš poradní, ale i tak máme jedinečnou šanci překládat špičkový výzkum do citlivěji a kompetentněji formované veřejné politiky," míní Ditrych.

Ačkoliv mezinárodní vztahy se řadí mezi sociální vědy, ÚMV se snaží hledat spojnice i s technickými obory. Momentálně ve spolupráci s kybernetickým centrem Českého vysokého učení technického (CIIRC) a nově vzniklým výzkumným institutem GARI připravuje výzkumný záměr, který propojuje znalosti společenských vědců s počítačovou analýzou a umělou inteligencí. Podle Ditrycha je toto spojení cestou, jak inovovat a posouvat metody společenskovědního výzkumu.