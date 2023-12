Lidé i dnes přes deštivé počasí přicházejí na pietní místa v Praze u budovy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy uctít památku čtvrteční tragické střelby

Lidé i dnes přes deštivé počasí přicházejí na pietní místa v Praze u budovy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (UK) a před budovu jejího rektorátu na Ovocném trhu uctít památku čtvrteční tragické střelby na filozofické fakultě. Na Ovocný trh dopoledne přišel položit věnec i předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) se senátory Jiřím Drahošem, Adélou Šípovou nebo Janem Holáskem. Před novináři Vystrčil vyzval k soudržnosti a podpoře pozůstalých. Vláda na dnešek kvůli střelbě vyhlásila státní smutek.

Střelec ve čtvrtek v budově Filozofické fakulty na Palachově náměstí zabil 13 lidí a čtrnáctá oběť zemřela později v nemocnici. Střelbu pachatel zakončil sebevraždou. Lidé od pátku na pietních místech pokládají květiny zapalují svíčky, kterých se na obou místech nashromáždily stovky. Oběti upomínají i krátké vzkazy nebo sošky andělíčků.

Před budovu rektorátu UK dnes v 10:00 přišel uctít památku obětí a podpořit jejich pozůstalé i Vystrčil a další senátoři. "Rozhodně to nesmíme vzdát a musíme se navzájem semknout, podporovat a vyjádřit těm lidem, že s nimi cítíme," řekl Vystrčil novinářům. Dodal, že nyní je na místě poskytnout pozůstalým všechnu možnou podporu a postupně také začít přemýšlet o tom, jak podobným tragédiím do budoucna předcházet.

To je podle něj nejen na politicích, ale na všech lidech. "Ke svobodě patří i odpovědnost," řekl a dodal, že demokracie je i o hledání hranice mezi svobodou a její regulací. "To je debata, která je před námi, na druhou stranu, kdybyste udělali to, že všechno začnete regulovat, tak lidem vezmete svobodu a smysl života," uvedl. Zásadní podle něj je, aby si lidé kromě svobody uvědomovali i zodpovědnost, kterou s sebou nese.

"Budeme dále debatovat o tom, co podniknout dál, aby ta bezpečnost," řekla Šípová. Dodala, že je teď zásadní, aby se lidé starali o svoje duševní zdraví a nikdo by se neměl bál vyhledat odbornou pomoc. "Velmi soucítím se všemi studenty a vyzývám je, aby vyhledali pomoc," řekla.

Vláda kvůli tragédii vyhlásila na sobotu 23. prosince státní smutek. Od 11:00 slouží v katedrále sv. Víta na Pražském hradě pražský arcibiskup Jan Graubner bohoslužbu za oběti, účastní se jí i prezident Petr Pavel. Bohoslužby budou i jinde v zemi, například v ostravské katedrále Božského Spasitele. Na budovách se objevují černé prapory a instituce spouštějí vlajky na půl žerdi. Na podporu postižených tragédií vznikly sbírky, například Nadačnímu fondu UK zatím lidé přispěly asi 30,5 milionu korun.

Střelba v univerzitní budově na Starém Městě je nejtragičtějším takovým případem v historii Česka, Kromě 14 obětí na životech bylo dalších 25 lidí bylo zraněno, část velmi těžce. Událost vyvolala šok i vlnu solidarity. Podle policie na škole střílel čtyřiadvacetiletý student fakulty ze středních Čech, kterého policie na základě balistiky spojila také s případem vraždy muže a jeho dvouměsíční dcery v Klánovickém lese z 15. prosince.