Lidé mohou do konce září zasílat tipy na vánoční strom pro Prahu

Společnost Taiko podvanácté vyhlásila soutěž, v níž hledá vánoční strom pro pražské Staroměstské náměstí. Lidé mohou do konce září zasílat tipy na jehličnany, které by se podle nich v době vánočních svátků dobře vyjímaly na náměstí v centru české metropole. Ten, kdo vítězný strom nabídne nebo na něj upozorní, získá odměnu 10 tisíc korun. V pondělí o tom informovala Hana Tietze, mluvčí společnosti Taiko, která v Praze vánoční trhy pořádá. Letos vánoční trhy v centru Prahy začnou 26. listopadu a potrvají do 6. ledna 2023.

Ideálním stromem je podle zástupců firmy zdravý smrk ztepilý, který je vysoký 23 až 25 metrů a má pravidelné větvoví a kmen. Vhodnými kandidáty jsou takové dřeviny, které jsou přerostlé a začínají být nebezpečné svému okolí, takže je nutné je z bezpečnostních důvodů pokácet, případně stojí na stavebních pozemcích. Tipy je možné posílat na stromy na veřejných i soukromích pozemcích, a to i v případě, že soutěžící není vlastníkem.

Strom se může nacházet kdekoliv v zemi. Oproti minulém letům nyní neplatí ani podmínka, aby jehličnan rostl přímo u silnice. "Loni jsme si ověřili, že díky technice jsme schopní bez problémů dopravit také strom, který není v bezprostřední blízkosti komunikace. S použitím pásového jeřábu jsme dostali bezpečně strom na tahač s návěsem," uvedl provozní ředitel společnosti Petr Hozák.

Vítězný strom chtějí organizátoři trhů vybrat 1. listopadu ve spolupráci s pražskou společností Technologie hlavního města Prahy. Městská společnost bude zajišťovat pokácení stromu, jeho převoz na Staroměstské náměstí a nazdobení. Letos by se měl vánoční strom rozsvítit v sobotu 26. listopadu.

Loňský vánoční strom pocházel ze soukromé zahrady v Dolní Černé Studnici na Jablonecku. Z kmene smrku letos vyrobili učni Střední odborné školy Jarov dvě knihobudky a hmyzí hotel, které budou sloužit Domovu pro seniory Háje a Domovu pro seniory Chodov. Na větvích vánočního stromu si tradičně pochutnala zvířata v trojské zoo.

Kvůli nařízení bývalé vlády se minulou zimu vánoční trhy nekonaly. Podnikatelé mohli proto žádat o finanční podporu v programu Covid Adventní trhy, který připravilo ministerstvo průmyslu a obchodu. Na pomoc trhovcům a pořadatelům vánočních trhů bylo připraveno 450 milionů korun. Asociace pořadatelů vánočních trhů kritizovala to, že v případě velkých pořadatelů pomoc nepokryje náklady v odpovídající výši.